Зеленский оценил потери ВСУ в 45 тысяч погибшими и 390 тысяч ранеными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной войны погибли 45 100 военных, 390 тысяч получили ранения. Такие данные о потерях Зеленский привел в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, которое вышло 4 февраля.

Два месяца назад, напоминает «Радио Свобода», Зеленский сообщал о 43 тысячах погибших и 370 тысячах раненых украинских военных.

Российские потери, по словам Зеленского, составляют примерно 350 тысяч военных убитыми. Еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения. Соотношение погибших к раненым один к двум у ВС РФ президент Украины объяснил тем, что российская полевая медицина слабее, чем украинская — «и они не приносят раненых обратно, если человек ранен на поле боя, он остается там».

Речь идет об оценках потерь противника, но «они очень четко соответствуют действительности», заявил Зеленский.

Зеленский и Пирс Морган также обсудили:

Возможность прямых переговоров с Путиным;

Ядерное оружие как гарантию безопасности Украины;

Передачу США редкоземельных металлов в обмен на помощь.

Украина и Россия редко сообщают данные о своих потерях, отчитываясь лишь об уничтоженной живой силе и технике противника. Оперативно получить подтверждения этим данным из независимых источников, как правило, невозможно.

«Медуза» в июле 2024 года оценивала общее число россиян, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину, в 120 тысяч человек.

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