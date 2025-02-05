Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов участвовать в мирных переговорах за одним столом с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, которое вышло 4 февраля.

«Если это единственный вариант, при котором мы можем принести мир гражданам Украины и не потерять людей, то мы определенно пойдем на этот вариант встречи», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что будет готов на переговоры с Путиным, несмотря на свое отношение к российскому президенту.

«Какая разница, как я к нему отношусь. Я не буду добр к нему. Я считаю его врагом, и, если честно, я думаю, что он тоже считает меня врагом», — заявил президент Украины.

Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что не считает Владимира Зеленского легитимным президентом Украины, поэтому, по его мнению, Зеленский не может подписывать мирное соглашение. Зеленский, комментируя его слова, ответил, что Путин «боится переговоров».

Российские власти и пропагандисты заговорили о «нелегитимности» Зеленского после того, как в мае 2024 года истек пятилетний срок его президентских полномочий. Во время военного положения, действующего в Украине, в стране нельзя проводить выборы, в том числе президентские. Сам Зеленский сказал в интервью Пирсу Моргану, что в Украине нужно менять законы, чтобы проводить выборы во время войны.

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