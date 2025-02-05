Полковника ВСУ заочно приговорили в России к пожизненному заключению по делу об уничтожении самолета-разведчика А-50

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил к пожизненному заключению полковника ВСУ Николая Дзямана по обвинению в теракте, повлекшем смерть человека (пункт «б» части 3 статьи 205 УК), сообщает Следственный комитет РФ. По данным «Медиазоны», приговор вынесли еще 22 января.

Как утверждает СК, 23 февраля 2024 года командир 138-й зенитно-ракетной бригады ВСУ отдал подчиненным приказ нанести ракетный удар по самолету Воздушно-космических сил РФ, патрулировавшему воздушное пространство в районе хутора Трудовая Армения Каневского района Краснодарского края. В результате самолет был уничтожен, погибли десять членов экипажа. Тип самолета не уточняется.

Ранее в ВСУ сообщали, что 23 февраля украинские военные сбили российский самолет-разведчик с 10 членами экипажа на борту в районе Азовского моря. При этом российские «военкоры» писали, что причиной крушения борта стал «дружественный огонь». По их данным, самолет упал в хуторе Трудовая Армения.

В военно-транспортной авиации РФ, как сообщала «Украинская правда», семь самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления. В конце февраля 2023 года белорусские активисты заявили, что устроили диверсию на аэродроме под Минском и повредили находившийся там российский самолет А-50. В январе 2024 года ВСУ утверждали, что сбили над акваторией Азовского моря еще один самолет А-50 и повредили воздушный командный пункт Ил-22М11.