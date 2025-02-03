Azerbaijan Airlines приостановила полеты из Баку в Астрахань «в целях обеспечения безопасности»

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) на неопределенный срок прекращает рейсы из Баку в Астрахань и обратно в целях обеспечения безопасности полетов, сообщила пресс-служба перевозчика.

Решение AZAL связано с тем, что в последнее время власти России периодически закрывают воздушное пространство над Астраханью, говорится в сообщении компании.

Аэропорты Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска временно вводили ограничения на полеты ночью 3 февраля на фоне атаки украинских беспилотников. В Астраханской области, согласно заявлению местных властей, дроны пытались атаковать топливно-энергетические комплексы.

В Azerbaijan Airlines также пообещали пассажирам, купившим билеты на направлении Баку — Астрахань — Баку, полностью вернуть деньги или обменять билеты. «AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией и своевременно информировать пассажиров о любых изменениях в расписании», — добавили в авиакомпании.

Самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение при вынужденной посадке в Актау 25 декабря. Погибли 38 человек. По информации Euronews и Reuters, причиной крушения самолета стала российская система ПВО.

Официальные причины катастрофы все еще не названы. При этом президент России Владимир Путин вскоре после крушения самолета созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и принес извинения за «трагический инцидент, который произошел в воздушном пространстве России». Алиев заявил, что Россия «должна признать свою вину» в крушении самолета.

Вскоре после крушения самолета AZAL несколько зарубежных авиакомпаний отменили рейсы в Россию. В частности, Azerbaijan Airlines приостановила полеты в несколько российских городов.

Что еще известно о катастрофе

Что мы узнали из «расшифровки переговоров» разбившегося в Актау Embraer Очень коротко — о предполагаемой картине катастрофы, в которой погибли 38 человек

Что еще известно о катастрофе

Что мы узнали из «расшифровки переговоров» разбившегося в Актау Embraer Очень коротко — о предполагаемой картине катастрофы, в которой погибли 38 человек