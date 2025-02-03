Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил внести изменения в административную статью о неисполнении гражданами обязанностей по воинскому учету (21.5 КоАП).

Как сообщили РБК и «Интерфакс», Картаполов предлагает ужесточить ответственность за несообщение о переезде на срок более трех месяцев. На какую сумму увеличатся штрафы, издания не сообщают. При этом они пишут, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Картаполова «при условии его доработки с учетом замечаний». О каких замечаниях идет речь, также неизвестно.

В текущей редакции статья 21.5 КоАП предполагает административные штрафы до 15 тысяч рублей.

от одной до пяти тысяч рублей — в случае, если гражданин не сообщил в военкомат сведения о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией;

от 10 до 20 тысяч рублей — если подлежащий призыву гражданин не сообщил о смене места жительства или пребывания на срок более трех месяцев во время действия призыва;

от 5 до 15 тысяч рублей — за несообщение о выезде из России более чем на полгода или о въезде в страну.

В комментарии изданию «Подъем» член комитета по обороне Виктор Заварзин сказал, что «сумма — это рабочий момент, решим». По его мнению, «10-20 тысяч — мало, больше надо».

Госдума в июле 2023 года повысила штрафы за неявку в военкомат в десять раз — до 30 тысяч рублей. На том же заседании депутаты одобрили повышение призывного возраста с 27 до 30 лет.

Осенью 2024 года в трех российских регионах — Сахалинской области, Республике Марий Эл и Рязанской области — в тестовом режиме заработал сайт реестра электронных повесток.

Правозащитная организация «Школа призывника» сообщила в январе 2025 года, что реестр, возможно, начал полноценно работать, а государственные органы стали исполнять временные ограничения военкоматов.

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