«Он был непреклонен». FT рассказала об «ужасном» разговоре Трампа и премьера Дании о Гренландии

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, в ходе которого заявил, что всерьез настроен получить контроль над Гренландией — автономной территорией Дании. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на пятерых европейских чиновников, знающих содержание разговора.

Беседа Трампа и Фредериксен продлилась 45 минут. По словам собеседников FT, разговор прошел «очень плохо». Они утверждают, что Трамп был «агрессивен» и «настроен на конфронтацию» несмотря на то, что Фредериксен предлагала развивать сотрудничество в сфере военных баз и добычи полезных ископаемых.

«Это было ужасно», — сказал один из источников FT.

«Он был непреклонен. Это был словно холодный душ. Раньше было тяжело воспринимать все это всерьез. Но я думаю, это все серьезно, и потенциально очень опасно», — отметил еще один собеседник газеты.

Бывший датский чиновник назвал разговор «очень жестким». По его словам, Трамп пригрозил Дании «конкретными» экономическими мерами.

В офисе премьер-министра Дании заявили, что «не подтверждают интерпретацию разговора, данную анонимными источниками». В Белом доме информацию FT не комментировали.

Financial Times пишет, что многие европейские чиновники надеялись, что заявления Трампа о планах взять под контроль Гренландию были некоей «уловкой» для усиления влияния НАТО. Однако разговор с премьером Дании «разрушил эти надежды», отмечает издание.

Дональд Трамп со времен своего первого президентского срока неоднократно высказывался о том, что Гренландия должна стать частью США. К этой идее он вернулся после избрания президентом в 2024 году. Так, в декабре Трамп заявил, что «владение и контроль над Гренландией — это абсолютная необходимость» для национальной безопасности США. На пресс-конференции 7 января Трамп сказал, что Дания должна отказаться от прав на Гренландию. Он также не стал исключать возможность экономического или военного принуждения, чтобы получить контроль над островом.

Дания на фоне заявлений Трампа увеличила расходы на оборону Гренландии.

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