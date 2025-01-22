Осужденный по делу «Сети» Виктор Филинков вышел на свободу. Его депортировали в Казахстан

Программист Виктор Филинков вышел на свободу после семи лет заключения по делу «Сети». Об этом он сам рассказал «Медиазоне».

Утром 22 января его освободили из исправительной колонии № 1 в Оренбургской области, после чего сотрудники полиции вывезли его на границу с Казахстаном и передали местным пограничникам. До границы полицейские везли его в наручниках.

По словам Филинкова, перед освобождением с ним разговаривали оперативники колонии, которые предупредили, чтобы он не возвращался в Россию после депортации.

Филинков — гражданин Казахстана. В 2021 году, когда он уже был в заключении, ФСИН приняла решение о «нежелательности» его пребывания в России, ему на восемь лет запретили въезд в РФ. «Медиазона» отмечает, что это обычная практика для осужденных по террористическим статьям. На основании этого МВД решило его депортировать.

Перед освобождением Филинкову выдали зеленую куртку, в которой задержали семь лет назад и пытали электрошокером сотрудники ФСБ, пишет «Медиазона».

Осенью 2017 года левых активистов из Пензы обвинили в участии в террористическом сообществе «Сеть». В январе 2018 года обвинения предъявили их знакомым из Санкт-Петербурга. Несмотря на признаки сфальсифицированных доказательств, пытки и отсутствие в деле указаний на реальную террористическую деятельность, семеро пензенских фигурантов в феврале 2020 года получили сроки от шести до 18 лет. В июне того же года приговор вынесли Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову из Петербурга — семь и пять с половиной лет заключения.

Виктор Филинкова задержали 23 января 2018 года, тогда ему было 23 года. Как напоминает «Медиазона», он подробно рассказывал, как сотрудники ФСБ вывозили его в лес и пытали электрошокером, заставляя заучивать нужные им показания.

В апреле 2023 года из колонии вышел Юрий Бояршинов. Через неделю он уехал из России. До этого на свободу вышел Игорь Шишкин, осужденный на три с половиной года в 2019 году. Он признал вину, заключил сделку со следствием и дал показания против других фигурантов дела. После освобождения из колонии Шишкин рассказал о пытках, которым его подвергли после задержания в 2018 году.