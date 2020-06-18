: Девять запрошенных лет, — наверное, это признак какого-то уважения ко мне, ко всему, что я делал. У в крови нашли пять разных наркотиков — но там не было ни марихуаны, ни МДМА, которые обнаружили при нем — видимо, сотрудники ФСБ просто не угадали и подбросили ему не те наркотики. Я понимаю, почему другие фигуранты признали показания — они действуют прагматично, не веря, что возможен какой-то другой исход. В моем деле замарались все — МВД без запинки выполняло устные приказы сотрудников ФСБ, прокуратура вообще похожа на ручное ведомство, СК терял все доказательства, ФСИН удаляла видеозаписи, суды постоянно продлевали меру пресечения. Как из этой ситуации выходить, я не знаю.

: Почти за три года в СИЗО я научился еще больше ценить моих близких, которые поддерживали меня, хочу поблагодарить их. Хочу еще раз подчеркнуть, что я никогда не разделял террористических взглядов. Не разделяю и сейчас. Я сожалею о содеянном и рад, что моя деятельность не нанесла вреда другим людям.

Фото в анонсе: Давид Френкель / Коммерсантъ