Фигуранту дела «Сети» Максиму Иванкину на год сократили срок по обвинению в убийстве Екатерины Левченко и Артема Дорофеева

Первый апелляционный суд общей юрисдикции сократил на год срок фигуранту Максиму Иванкину по обвинению в двойном убийстве, рассказал изданию «НеМосква» Алексей Михальчик — адвокат семьи убитой Екатерины Левченко.

По его словам, апелляционная инстанция снизила Иванкину срок по делу об убийстве с 18 до 17 лет. Таким образом с учетом приговора по делу "Сети" его срок заключения сократился с 24 до 23 лет. «Это редкий случай, когда апелляция так радикально корректирует приговор, вынесенный на основании решения присяжных», — добавил Михальчик.

В ходе рассмотрения апелляции судья согласился с тем, что причастность Иванкина к убийству девушки доказана, но не обнаружил доказательств его причастности к убийству ее молодого человека Артема Дорофеева.

«Пока могу сказать, что суд не увидел доказательств предварительного сговора между Иванкиным и Полтавцом, который признался журналистам «Медузы» в убийстве Дорофеева. То есть теперь по смыслу приговора Иванкин и Полтавец убивали молодую пару в одно время, в одном месте, но каждый действовал автономно», — объяснил Михальчик.

Адвокат уточнил, что сможет объяснить логику апелляционной инстанции после изучения мотивировочной части приговора. Он не исключил, что родители убитой Левченко обжалуют это решение.

Защитник Иванкина отказался подробно комментировать решение апелляционной инстанции до получения мотивировочной части приговора. «Иванкин не причастен к убийству Дорофеева от слова совсем, — пересказал он «НеМоскве» итог заседания.

В ходе рассмотрения апелляции судья изменил квалификацию дела, следует из карточки дела на сайте суда, внимание на которую обратила «Медиазона». Как именно переквалифицировали дело, пока неизвестно.

По версии следствия, в апреле 2017 года Максим Иванкин и его знакомый Алексей Полтавец убили 19-летнюю Екатерину Левченко и 21-летнего Артема Дорофеева в лесу под Рязанью после того, как все четверо уехали из Пензы, опасаясь преследования за распространение наркотиков. Обвинение считает, что Левченко и Дорофеев были убиты, потому что собирались рассказать о незаконной деятельности своих знакомых.

В январе 2024 года присяжные в Рязанском областном суде единогласно признали Иванкина виновным в убийстве. Сам Иванкин вину отрицал.

По делу "Сети" Иванкина приговорили к 13 годам колонии.