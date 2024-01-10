Присяжные признали фигуранта дела «Сети» Максима Иванкина виновным по делу об убийстве Екатерины Левченко и Артема Дорофеева

Присяжные в Рязанском областном суде единогласно признали фигуранта Максима Иванкина виновным по делу об убийстве своих друзей — Екатерины Левченко и Артема Дорофеева. Об этом сообщают «Медиазона» и «НеМосква». Информацию о вердикте присяжных «Медузе» подтвердил источник в зале суда.

Согласно вердикту присяжных, Иванкин не заслуживает снисхождения. Обвиняемый вину не признал, он заявлял, что признания у него выбили по пытками, отмечает «Медиазона».

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