Фигурант петербургского дела «Сети» Юлий Бояршинов уехал из России через неделю после освобождения из колонии

Фигурант петербургского Юлий Бояршинов, освободившийся 21 апреля из колонии № 7 в карельской Сегеже, уехал из России.

Как пишет «Новая газета Европа», Юлий Бояршинов и его жена, журналистка Яна Сахипова, покинули страну из соображений безопасности. Сейчас они находятся в Барселоне.

В июне 2020 года Юлия Бояршинова приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы в рамках петербургского дела «Сети». Его обвинили в участии в террористическом сообществе и в незаконном хранении взрывчатки. В ходе процесса он признал вину. В 2021 году апелляционный суд сократил ему срок на три месяца. «Мемориал» признал Бояршинова политзаключенным.

После выхода из колонии Бояршинов находился под административным надзором. В России ему необходимо было дважды в месяц в течение восьми лет отмечаться в надзорных органах. Также Бояршинову было запрещено выходить из дома с 22 часов вечера до шести часов утра.

Юлий Бояршинов — второй фигурант дела «Сети», освободившийся из колонии. Первым вышел на свободу Игорь Шишкин, осужденный на три с половиной года в 2019 году. Он признал вину, заключил сделку со следствием и дал показания против других фигурантов дела. После освобождения из колонии Шишкин рассказал о пытках, которым его подвергли после задержания в 2018 году.

Из петербургских фигурантов дела «Сети» в колонии остается только Виктор Филинков, которого в 2020 году приговорили к семи годам колонии.