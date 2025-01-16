Бывшего топ-менеджера подшипникового завода арестовали по делу о хищении 800 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа

В отношении бывшего директора по экономике и финансам «Десятого подшипникового завода» Николая Борисова возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ). Об этом сообщил Следственный комитет России.

По версии следствия, в 2021 году завод заключил более 70 контрактов на поставки подшипниковой продукции на предприятия оборонно-промышленного комплекса на общую сумму не менее 1,5 миллиарда рублей. В 2022 году, как утверждает СК, Борисов «путем необоснованного завышения цен на поставляемую продукцию и подлога документов» похитил не менее 800 миллионов рублей.

В сообщении СК говорится, что Борисов отправлен в СИЗО.

С лета 2024 года по коррупционным делам был задержан ряд высокопоставленных чиновников Минобороны России. Один из них — заместитель министра обороны Тимур Иванов, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере при заключении контрактов для Минобороны. Также по делам о коррупции задержаны еще двое бывших заместителей министра — Дмитрий Булгаков и Павел Попов и начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов.