Bloomberg: Путин на переговорах с Трампом потребует, чтобы Украина резко сократила военные связи с НАТО

Владимир Путин в ходе переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом по российско-украинской войне будет требовать, чтобы Украина резко сократила военные связи с НАТО и стала нейтральным государством с ограниченной армией, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о позиции Кремля.

По их словам, Путин, все больше убеждаясь в преимуществе российских войск на поле боя, собирается добиться отказа Украины от вступления в НАТО и ограничить военный потенциал страны.

При этом в Кремле не против того, чтобы отдельные страны Североатлантического альянса поставляли Киеву вооружение в рамках двусторонних соглашений о безопасности, заявил собеседник Bloomberg, знакомый с подготовкой Москвы к возможным переговорам. Но это оружие не должно использоваться против России и для возвращения оккупированных РФ украинских территорий.

Кремль также будет настаивать над сохранением контроля по меньшей мере над 20% территорий Украины, которые и так уже контролируют российские армия и власти. Речь в том числе идет об аннексированном Крыме. Однако, по словам некоторых источников агентства, Москва открыта для обмена некоторыми территориями. Какими, не уточняется.

Ранее о том, какие условия Россия собирается выдвинуть на переговорах, сообщал Reuters. По данным его источников, Путин готов обсудить с Трампом прекращение огня в Украине, не собирается идти на значительные территориальные уступки и выступает против вступления Киева в НАТО.

Дональд Трамп после победы на выборах президента США заявил, что хочет встретиться с Владимиром Путиным, чтобы завершить российско-украинскую войну. Трамп допускал, что встреча может пройти в течение полугода после его инаугурации 20 января.

Конгрессмен Майк Уолц, которого Трамп выбрал своим советником по национальной безопасности, утверждал, что Трамп и Путин созвонятся «в ближайшие дни или недели», а подготовка их встречи «идет полным ходом». В Кремле говорили, что «предметной подготовки» к переговорам не ведется.

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