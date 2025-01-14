Армения и США подписали хартию о стратегическом партнерстве

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали хартию о стратегическом партнерстве между Ереваном и Вашингтоном. Церемонию подписания документа транслировали на ютьюб-канале Госдепартамента США.

«Это краеугольное достижение в отношениях Армении и США. Мы создаем комиссию по стратегическому партнерству, которое предоставляет целый круг возможностей по расширению нашего взаимодействия по ряду направлений — экономика, оборона, безопасность, демократия», — заявил Блинкен, комментируя документ.

Глава Госдепа также отметил, что США «нацелены на укрепление суверенитета Армении». Кроме того, Армения присоединится к глобальной коалиции против « ».

В последнее время Армения укрепляет сотрудничество с Западом. Это происходит на фоне ухудшения отношений с Россией, которые традиционно рассматривались как близкие и союзнические.

Москва критиковала Ереван из-за того, что Армения присоединилась к Международному уголовному суду, выдавшему ордер на арест президента РФ Владимира Путина. В Армении неоднократно критиковали Россию из-за того, что она не оказала должной поддержки во время войны в Нагорном Карабахе, и заявляли, что Москва передала Азербайджану.

В 2024 году Ереван «заморозил» свое участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и приостановил финансирование организации. 9 января правительство Армении одобрило законопроект об инициировании процесса вступления страны в Евросоюз.

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