Армения приостановила финансирование ОДКБ

Армения приостановит финансирование деятельности . Об этом заявила пресс-секретарь МИД страны Ани Бадалян.

Как уточнила Бадалян, Армения «воздержится от присоединения» к принятому в ноябре 2023 года решению о бюджете ОДКБ на 2024 год.

При этом Армения остается членом организации, сообщил ТАСС источник в ОДКБ.

Армения в последние месяцы отказывается принимать участие в мероприятиях ОДКБ. В 2023 году представители страны отсутствовали на двух учениях и саммите организации, прошедшем в Минске в ноябре.

Премьер Армении Никол Пашинян в феврале 2024 года заявил, что Ереван фактически заморозил свое членство в организации.

Пашинян неоднократно критиковал ОДКБ за позицию в конфликте Армении и Азербайджана — по его мнению, организация, никак не отреагировавшая на боевые действия в Карабахе в последние годы, не выполняет своих обязательств перед Ереваном.