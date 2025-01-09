Правительство Армении одобрило законопроект о начале вступления страны в ЕС

Правительство Армении на прошедшем 9 января заседании одобрило законопроект об инициировании процесса вступления страны в Евросоюз, сообщает Armenia News.

Министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян, представляя законопроект, заявил, что он будет внесен в Национальное собрание (парламент Армении) и предложил правительству «выразить положительную позицию», перечислив ряд обстоятельств для этого.

По его словам, в последние годы между Арменией и ЕС сложились «достаточно интенсивные и динамичные» отношения. Он отметил, что Евросоюз выразил политическую поддержку республике и готовность поддержать укрепление экономической устойчивости Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян добавил, что законопроект «не означает членства Армении в Евросоюзе в прямом смысле этого слова», и решение по этому вопросу «может быть принято только путем референдума». «После принятия закона мы должны обсудить с ЕС ту дорожную карту, которую они себе представляют и которую мы себе представляем», — сказал Пашинян.

В сентябре Армения и Евросоюз начали переговоры о безвизовом режиме. Условием отмены виз для армянских граждан при краткосрочных поездках в ЕС называлось проведение властями страны «существенных реформ в ключевых областях». В числе важных вопросов назывались безопасность проездных документов, контроль границ, миграции и предоставления убежища, борьба с коррупцией и соблюдение основных прав, связанных со свободой передвижения.

В середине октября премьер-министр страны Никол Пашинян, выступая в Европарламенте, назвал Евросоюз «ключевым партнером, поддерживающим фундаментальные реформы правительства Армении в последние годы» и заявил, что «Армения готова быть еще ближе к ЕС [настолько], насколько ЕС посчитает это возможным».