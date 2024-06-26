Секретарь Совбеза Армении: Россия пришла, отобрала у нас Нагорный Карабах, вернула его Азербайджану, потом ушла

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Россия «захватила» Нагорный Карабах и передала его Азербайджану. Об этом он заявил на брифинге с журналистами, передает «Арменпресс».

«Это произошло, когда мы полностью зависели от России. Россия пришла, отобрала у нас Нагорный Карабах, вернула его Азербайджану, потом ушла, вот и вся реальность. Я утверждаю, что Россия захватила Нагорный Карабах», — сказал Григорян.

По его мнению, «без разрешения России» не было бы в Карабахе.

«Когда Армения полностью зависела от России, у нас не было войны? У нас была война. Давайте констатируем, что до сих пор мы находились в состоянии войны из-за этой существующей ситуации. Мы пытались добиться стабильности с помощью этих изменений, и мы уверены, что эти изменения принесут стабильность», — отметил он, говоря об изменении внешнеполитического вектора страны (цитата по News.am).

Григорян также утверждает, что военно-техническое сотрудничество Армении с Россией упало с 96% до 10%. Он не уточнил, о каком периоде идет речь, отметив только, что «это было решение и выбор России».

По его словам, Россия «решила не поставлять оружие и боеприпасы, и они не поставляют их по сей день».

«Они регулярно жалуются, что Армения закупает оружие у других стран, и не поставляют по контрактам, подписанным в 2021 и 2022 году», — сказал он, добавив, что российские власти объясняют это войной в Украине.

Российские власти пока не комментировали заявления секретаря Совбеза Армении.

В конце мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что две страны, входящие в , участвовали в подготовке войны с Азербайджаном в Нагорном Карабахе в 2020 году. О каких странах идет речь, он не уточнил. По его словам, эта война была «не про Нагорный Карабах, а была, чтобы не существовало Армении».

Politico со ссылкой на утечку дипломатических и военных документов писало, что в период обострения конфликта между Баку и Ереваном в Нагорном Карабахе с 2018 по 2022 годы Беларусь поставляла Азербайджану вооружение и оказывала военную помощь. Беларусь входит в ОДКБ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале 2024 года заявил, что Армения «заморозила» свое участие в ОДКБ. В мае Армения приостановила и финансирование этой организации.