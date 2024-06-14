Politico: Беларусь поставляла оружие Азербайджану в период конфликта в Нагорном Карабахе

В период обострения конфликта между Баку и Ереваном в Нагорном Карабахе с 2018 по 2022 годы Беларусь поставляла Азербайджану вооружение и оказывала военную помощь, пишет Politico со ссылкой на утечку дипломатических и военных документов белорусской стороны.

Издание изучило письма белорусского государственного по экспорту вооружений военно-промышленным предприятиям, а также переписку между двумя странами о согласовании закупки противоракетных комплексов «Гроза-С» для Азербайджана. По данным Politico, помощь Азербайджану со стороны Беларуси включала в себя модернизацию старого артиллерийского вооружения, а также поставку нового оборудования, используемого для радиоэлектронной борьбы и беспилотников.

В одном из дипломатических сообщений, с которыми ознакомился Politico, говорилось, что белорусские предприятия играют активную роль «в восстановлении деоккупированных территорий Азербайджана, а также экспорте белорусских товаров и услуг» в страну.

Беларусь и Армения входят в ОДКБ — Организацию Договора о коллективной безопасности, возглавляемую Россией. Членами ОДКБ также являются Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Как пишет Politico, решение союзника по ОДКБ о поставках, давших Азербайджану значительное преимущество в череде военных конфликтов, будет расценено Ереваном как «горькое предательство».

Опрошенные изданием эксперты предполагают, что при этом Беларусь вряд ли могла действовать «без молчаливой поддержки Кремля». «Смешно думать, что эти перевозки могли произойти без ведома Москвы и что Россия не смогла бы их остановить, если бы захотела. Когда дело касается Москвы, не существует такого понятия, как лояльность — все дело в сохранении собственной безопасности, даже если это происходит за счет собственных союзников», — сказала научный сотрудник Фонда защиты демократии Ивана Страднер.

В правительствах Азербайджане и Беларуси на запросы о комментариях не ответили.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно критиковал ОДКБ за отсутствие реакции на конфликт Армении и Азербайджана и невыполнение своих обязательств. В конце мая 2024 года Пашинян, выступая в парламенте, заявил, что две страны, входящие в ОДКБ, участвовали в подготовке войны с Азербайджаном в Нагорном Карабахе в 2020 году, но не назвал эти страны.

В течение 2023 года Армения несколько раз отказывалась принимать участие в мероприятиях ОДКБ. В феврале 2024 года Пашинян заявил, что Ереван фактически заморозил свое членство в организации, а в мае — что Армения приостановит финансирование деятельности ОДКБ. В июне Пашинян в очередной раз заявил о намерении выйти из ОДКБ, но сроков не уточнил. «Выйдем. Мы решим, когда», — сказал он в парламенте.

На следующий день после этого заявления Пашинян напрямую обвинил Александра Лукашенко в поддержке Азербайджана во время конфликта в Нагорном Карабахе. «Один из руководителей стран ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке войны, поощрял, верил и желал победы Азербайджану. И после этого я поеду с главой Беларуси в формате ОДКБ что-то обсуждать?» — сказал Пашинян на заседании парламента. После его заявления Ереван отозвал своего посла из Минска для консультаций. Беларусь в ответ также отозвала своего посла из Армении.

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