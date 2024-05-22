Никол Пашинян заявил, что две страны ОДКБ участвовали в подготовке войны в Карабахе. Он не назвал эти страны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что две страны, входящие в , участвовали в подготовке войны с Азербайджаном в Нагорном Карабахе в 2020 году. Об этом он сказал в парламенте в рамках «правительственного часа», его слова приводят «Интерфакс» и издание Aysor.

«Я знаю, по крайней мере, две страны-члена ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны против нас», — заявил премьер, добавив, что «эти страны создали имитацию, что помогают нам». О каких странах идет речь, он не уточнил.

По его словам, эта война была «не про Нагорный Карабах, а была, чтобы не существовало Армении». Он добавил, что попытки прекратить существование Армении были продолжены во время боестолкновений между армянскими и азербайджанскими военными в мае 2021 года, сентябре 2022 года и сентябре 2023 года.

«Не получилось. Сейчас произошла еще одна попытка 9 мая 2024 года (вероятно, Пашинян имеет в виду протесты, организованные главой Тавушской епархии архиепископом Багратом Галстаняном — прим. „Медузы“). Опять не получилось и не получится», — сказал Пашинян.

Столкновения между войсками Азербайджана и войсками непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) и Армении произошли в сентябре — ноябре 2020 года. Война продолжалась 44 дня. В результате подписания соглашения между Арменией и Азербайджаном при участии России Баку получил под контроль примерно половину региона, а в оставшейся части разместили российских миротворцев. 19 сентября 2023 года Азербайджан в ходе однодневной операции полностью взял регион под контроль. После этого в течение нескольких дней регион покинули десятки тысяч живших там армян.

Пашинян неоднократно критиковал ОДКБ за позицию в конфликте Армении и Азербайджана — по его мнению, организация, никак не отреагировавшая на боевые действия в Карабахе в последние годы, не выполняет своих обязательств перед Ереваном. В последние месяцы Армения отказывается принимать участие в мероприятиях ОДКБ. В феврале 2024 года Пашинян заявил, что Ереван фактически заморозил свое членство в организации, а в мае приостановила финансирование деятельности организации.

Читайте также

1 января 2024 года республика Арцах прекратила существование. Война в Нагорном Карабахе закончилась победой Азербайджана Посмотрите на тридцатипятилетнюю историю этого конфликта глазами обеих сторон

Читайте также

1 января 2024 года республика Арцах прекратила существование. Война в Нагорном Карабахе закончилась победой Азербайджана Посмотрите на тридцатипятилетнюю историю этого конфликта глазами обеих сторон