Несколько тысяч человек собрались в центре Еревана на митинг против территориальных уступок Азербайджану. Они потребовали отставки премьера Никола Пашиняна

На площади Республики в центре Еревана прошел митинг против границ и территориальных уступок Азербайджану. Ее организатор, глава Тавушской епархии архиепископ Баграт Галстанян призвал премьер-министра Армении Никола Пашинян уйти в отставку.

Он обратился к студентам и бизнесменам, призвав их объявить забастовку, которая должна проводиться «без всякой агрессии, всего несколько дней, два-три дня», передает издание News.am.

По словам Галстаняна, протестующие будут добиваться вотума недоверия Пашиняну в Национальном собрании (парламент Армении). Он заявил, что планирует обсудить организацию этого процесса с фракциями парламента.

«Русская служба Би-би-си» отмечает, митинг в центре Еревана стал завершением шествия, которое протестующие начали 4 мая, выйдя из приграничного села Киранц. К 9 мая они добрались до Еревана.

«Я остаюсь на ночь [на площади], останусь столько, сколько необходимо. Кто хочет остаться, пусть остаются. Кто хочет, пусть отправится домой, но при условии, что они будут присутствовать здесь в 10 — пойдем пить кофе. Уверен, что мы получим то, что хотим. У меня нет желания находиться на улице месяцами, максимум 7-10 дней. Мы не будем затягивать, предпримем конкретные действия и добьемся результата, но только вместе», — заявил Галстанян.

Поводом для протестов стал вопрос о границе между Арменией и Азербайджаном. 19 апреля МИД Армении объявил, что Ереван и Баку предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел между Тавушской областью и северо-западным Газахским районом Азербайджана. Договор предполагает передачу Баку четырех деревень вдоль границы.

Местные жители, в том числе приграничного села Киранц, начали протестовать против решения Еревана: они требуют отказаться от территориальных уступок и просят о помощи международные правозащитные организации. Жители, в частности, заблокировали участок трассы М6, который ведет в соседнее село Воскепар, расположенное ближе к армяно-азербайджанской границе. В начале мая армянские правоохранительные органы перекрыли доступ к Киранцу и пресекли начавшиеся из-за этого протеста, задержав три десятка демонстрантов. После этого, как отмечает «Би-би-си», архиепископ Баграт Галстанян объявил о протестном марше «Тавуш за Родину».

Читайте также

Армения уступает Азербайджану свои приграничные села. Местные жители считают это предательством властей — и выходят на протесты Фоторепортаж «Медузы»

Читайте также

Армения уступает Азербайджану свои приграничные села. Местные жители считают это предательством властей — и выходят на протесты Фоторепортаж «Медузы»