Обновление: МИД Беларуси объявил об отзыве посла в Армении для консультаций.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил изменение позиции страны относительно участия в , если Беларусь выйдет из организации или Александр Лукашенко принесет извинения армянскому народу за поддержку Азербайджана в войне в Нагорном Карабахе, сообщают Armenpress и News.am.

«Один из руководителей стран ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке войны, поощрял, верил и желал победы Азербайджану. И после этого я поеду с главой Белоруссии в формате ОДКБ что-то обсуждать?» — сказал Пашинян на заседании парламента.

Как напоминает News.am, речь о заявлении Лукашенко, который во время визита в Азербайджан назвал войну в Нагорном Карабахе «освободительной». «Я еще вспомнил наш разговор перед войной, перед вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу», — заявил в мае Лукашенко.

Пашинян признал, что контакты между странами сохранятся в рамках СНГ и . Тем не менее, премьер подчеркнул, что ни он сам, ни один другой официальный представитель Армении не посетит Беларусь, пока страной руководит Лукашенко. Вскоре после этого МИД страны объявил, что посла Армении в Минске вызвали в Ереван для консультаций.

Советник-посланник посольства Беларуси в РФ Александр Шпаковский заявил, что в Минске «импульсивные высказывания» Пашиняна «оценили спокойно». «По-прежнему уважаем братский армянский народ, с которым Беларусь связывают многовековые исторические узы», — добавил Шпаковский.

«Вместе с тем выбор партнеров и союзников является суверенным делом официального Минска и в этом случае подход „или-или“ является для нас неприемлемым. Мы взаимодействовали и будем взаимодействовать с братским Азербайджаном во всех сферах, включая военно-техническую», — подчеркнул дипломат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит работу с Арменией для прояснения позиции Еревана. «Мы продолжим работу с нашими армянскими друзьями, мы будем прояснять их позицию, конечно, надеемся, что в любом случае мы будем придерживаться партнерских и союзнических отношений», — добавил Песков.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 июня поставил под сомнение членство Армении в ОДКБ. «Выйдем. Мы решим, когда выходить», — сказал он в ответ на вопрос одного из депутатов парламента, почему Армения, выражая недовольство ОДКБ, не выходит из организации.

Позднее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян пояснил, что премьер не говорил о немедленном выходе страны из ОДКБ. «Он сказал, что мы решим, когда выйдем, но назад не вернемся. Это и было сказано, ни меньше, ни больше», — подчеркнул министр.

Пашинян неоднократно критиковал ОДКБ за позицию в конфликте Армении и Азербайджана — по его мнению, организация, никак не отреагировавшая на боевые действия в Карабахе в последние годы, не выполняет своих обязательств перед Ереваном.

В феврале Пашинян сообщил, что Армения «заморозила» свое участие в ОДКБ. В мае Армения приостановила и финансирование этой организации. Вскоре после этого Пашинян заявил, что две страны, входящие в ОДКБ, участвовали в подготовке войны с Азербайджаном в Нагорном Карабахе в 2020 году.

Читайте также

1 января 2024 года республика Арцах прекратила существование. Война в Нагорном Карабахе закончилась победой Азербайджана Посмотрите на тридцатипятилетнюю историю этого конфликта глазами обеих сторон

Читайте также

1 января 2024 года республика Арцах прекратила существование. Война в Нагорном Карабахе закончилась победой Азербайджана Посмотрите на тридцатипятилетнюю историю этого конфликта глазами обеих сторон