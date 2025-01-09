В правительстве России заявили, что рассматривают обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в ЕС как начало выхода Еревана из ЕАЭС

Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о начале вступления в Евросоюз как начало выхода страны из , заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Мы рассматриваем начало обсуждения в Армении законопроекта „О запуске процесса вступления в Европейский Союз“ как начало выхода Армении из ЕАЭС», — сказал Оверчук. Его слова приводит «Интерфакс».

Вице-премьер отметил, что решение о запуске процесса вхождения в ЕС — «это суверенный выбор Армении, на который она, несомненно, имеет право». При этом Оверчук добавил, что Россия «будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства».

Комментируя решение правительства Армении ранее, Оверчук заявил, что ЕС и ЕАЭС несовместимы. «Оба объединения предполагают отсутствие таможенных границ и свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Представить, что эти два союза в какой-то точке сойдутся, невозможно», — говорил российский чиновник.

Оверчук также утверждал, что в случае «сворачивания отношений с ЕАЭС» в Армении вырастут цены на энергию и продовольствие, а экспорт армянских товаров сократится на 70-80%.

Правительство Армении на заседании 9 января одобрило законопроект об инициировании процесса вступления страны в Евросоюз. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, что сам по себе законопроект «не означает членства Армении в Евросоюзе в прямом смысле этого слова», а решение по этому вопросу может быть принято только на референдуме.

Ереван в последнее время укрепляет отношения со странами Запада. В частности, Армения и Евросоюз начали переговоры о безвизовом режиме. Это происходит на фоне ухудшения отношений с Россией и Беларусью. Так, Армения «заморозила» свое участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и приостановила финансирование организации. В декабре Пашинян заявил, что возврат страны в ОДКБ невозможен.