Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сомневается, что США могут применить военные или экономические меры для того, чтобы получить контроль над Гренландией — автономной территорией Дании. Об этом Фредериксен сказала 7 января в интервью датскому телеканалу TV 2.

«У меня не хватает воображения, чтобы представить, что мы дойдем до такого», — сказала премьер-министр. Она отметила, что США — «самый важный и близкий союзник» Дании. По ее словам, Дания не хочет торговой войны с США.

Метте Фредериксен призвала жителей сохранять спокойствие и не переживать из-за того, что избранный президент США Дональд Трамп выступает за то, чтобы Дания отдала США контроль над Гренландией. По ее словам, дальнейшее развитие событий — это дискуссии с будущей администрацией президента США, а не журналистами.

Фредериксен приветствовала интерес США к Гренландии, но отметила, что «это должно происходить с уважением к гренландскому народу». «В то же время это нужно сделать так, чтобы Дания и США продолжали сотрудничать в НАТО и других организациях», — добавила датский премьер.

Дональд Трамп со времен своего первого президентского срока неоднократно высказывался о том, что Гренландия должна стать частью США. Он вернулся к этой идее после избрания президентом США в 2024 году. В декабре Трамп заявил, что «владение и контроль над Гренландией — это абсолютная необходимость» для национальной безопасности США. На пресс-конференции 7 января Трамп сказал, что Дания должна отказаться от прав на Гренландию. Он не стал исключать возможность экономического или военного принуждения, чтобы получить контроль над островом: «Я не собираюсь брать на себя такие обязательства». Сын избранного президента США, Дональд Трамп-младший, посетил Гренландию с непродолжительным визитом 7 января.

Дания на фоне заявлений Трампа увеличила расходы на оборону Гренландии, а также изменила королевский герб, сделав более заметными символы Гренландии и Фарерских островов.

Как отмечает Bloomberg, во время первого президентского срока Дональда Трампа премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала его предложение продать Гренландию «абсурдным». Трамп тогда назвал ее «мерзкой».

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