Вид на столицу Гренландии Нуук Martin Zwick / REDA / Universal Images Group / Getty Images

Король Дании Фредерик X изменил герб страны, сделав более заметными на нем символы Гренландии и Фарерских островов — белого медведя и барана, пишут The Guardian и The Independent.

На королевском сайте говорится, что изменения были внесены постановлением от 20 декабря в связи с желанием короля «создать современный герб, который одновременно отражал бы Содружество [Датского соединенного королевства] и учитывал бы историю и геральдические традиции».

В предыдущей версии, принятой в 1972 году, символы Гренландии и Фарерских островов были помещены в одно из четырех полей герба. Теперь они сделаны крупнее и разнесены по отдельным полям. Еще два занимают герб самой Дании и герб ее региона Южная Ютландия (в обоих случаях это синие львы).

Также с герба удалены три короны, которые были в одном поле с символами Гренландии и Фарерских островов и символизировали Кальмарскую унию Дании, Норвегии и Швеции, которая была заключена между 1397 и 1523 годами. В королевском заявлении говорится, что этот элемент «больше не имеет актуального характера».

Kongehuset

Новый королевский герб был выработан на основе рекомендации комитета, созданного сразу после того, как в январе 2024 года Фредерик стал преемником своей матери королевы Маргрете, отрекшейся от престола.

The Guardian отмечает, что изменение герба произошло в период возросшей напряженности вокруг Гренландии и ее отношений с Данией. Оно также последовало за словами избранного президента США Дональда Трампа, который заявил в декабре, что «владение и контроль» над островом являются «абсолютной необходимостью» для США. О планах купить Гренландию Трамп говорил и во время своего первого срока, но получал отказ. В этот раз премьер страны Муте Эгеде вновь ответил, что «Гренландия не продается».

7 января Трамп объявил, что его сын, Дональд Трамп-младший посетит Гренландию. «Гренландия — невероятное место, и люди получат огромную выгоду, если и когда она станет частью нашей нации… Сделаем Гренландию великой снова», — написал избранный президент США в соцсетях.

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