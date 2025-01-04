В Севастополе объявили режим ЧС регионального характера из-за выброса мазута

В Севастополе после выброса мазута на побережье объявили режим чрезвычайной ситуации регионального характера, сообщил глава аннексированного города Михаил Развожаев.

Развожаев рассказал, что 4 января в Севастополе были обнаружены новые пятна мазута. По его словам, один из выбросов нашли на берегу пляжа «Звездный берег». Площадь загрязнения составила 100 квадратных метров. Спасатели и местные жители, по его словам, уже убрали территорию. Также пятна мазута были найдены на пляжах «Голубая бухта» и «Нахимовец».

«Массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет, но следы мазута обнаруживаются в разных местах, их мы оперативно ликвидируем», — заявил Развожаев.

Накануне, 3 января глава аннексированного города сообщал, что мазутное пятно было обнаружено в море у берегов Севастополя на входе в Балаклавскую бухту.

В свою очередь МЧС России отчиталось, что к 4 января на побережье Краснодарского края и аннексированного Крыма собрали более 86 тысяч тонн грунта, загрязненного мазутом.

Около трех тысяч тонн мазута оказалось в воде и на побережье Черного моря после того, как в декабре в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера — «Волгонефть—212» и «Волгонефть—239».

Из-за экологической катастрофы в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального уровня. Минтранс РФ охарактеризовал чрезвычайную ситуацию в Черном море как «первую в мире аварию с „тяжелым“ топочным мазутом марки М100».

Берег, а также пострадавших птиц и животных очищают спасатели и тысячи волонтеров. Жители Анапы жаловались, что для ликвидации последствий аварии не хватает «профессиональных ресурсов» и технических средств.

О чем рассказывают волонтеры и как им можно помочь

Тысячи волонтеров уже две недели спасают побережье Черного моря и животных от мазута. Вот что они рассказывают Кстати, вы тоже можете им помочь (из России и из-за рубежа)

О чем рассказывают волонтеры и как им можно помочь

Тысячи волонтеров уже две недели спасают побережье Черного моря и животных от мазута. Вот что они рассказывают Кстати, вы тоже можете им помочь (из России и из-за рубежа)