Режим ЧС федерального уровня ввели после разлива мазута в Черном море
Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня ввели в связи с разливом мазута в акватории Черного моря, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
«Принимая во внимание сложившуюся обстановку и с учетом заслушанных нами докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, вызванную крушением танкеров в Керченском проливе, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — цитирует агентство главу МЧС России Александра Куренкова.
В сообщении не уточняется, на какой именно территории ввели режим ЧС федерального уровня. Ранее введение такого режима анонсировал глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. Один член экипажа погиб, остальных эвакуировали.
В результате аварии в воду попали более трех тысяч тонн мазута. Около 50 километров побережья Черного моря в Краснодарском крае оказалось загрязнено.
25 декабря на территории Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. До этого действовала ЧС муниципального уровня.
В Крыму, где также с 21 декабря фиксировали выбросы мазута на берег, был введен режим ЧС муниципального характера в Керчи, в соседнем Ленинском районе объявляли режим угрозы ЧС муниципального характера.
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