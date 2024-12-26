Режим ЧС федерального уровня ввели после разлива мазута в Черном море

Режим чрезвычайной ситуации ввели в связи с разливом мазута в акватории Черного моря, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

«Принимая во внимание сложившуюся обстановку и с учетом заслушанных нами докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, вызванную крушением танкеров в Керченском проливе, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — цитирует агентство главу МЧС России Александра Куренкова.

В сообщении не уточняется, на какой именно территории ввели режим ЧС федерального уровня. Ранее введение такого режима анонсировал глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. Один член экипажа погиб, остальных эвакуировали.

В результате аварии в воду попали более трех тысяч тонн мазута. Около 50 километров побережья Черного моря в Краснодарском крае оказалось загрязнено.

25 декабря на территории Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. До этого действовала ЧС муниципального уровня.

В Крыму, где также с 21 декабря фиксировали выбросы мазута на берег, был введен режим ЧС муниципального характера в Керчи, в соседнем Ленинском районе объявляли режим угрозы ЧС муниципального характера.