После крушения танкеров в Керченском проливе мазут загрязнил десятки километров побережья Черного моря. Пострадали птицы и дельфины

Мэрия Анапы

Около 50 километров побережья Черного моря в Краснодарском крае оказалось загрязнено из-за разлива нефтепродуктов, произошедшего после двух танкеров в Керченском проливе 15 декабря. Как заявил 19 декабря президент РФ Владимир Путин, из танкеров вытекло почти 40% мазута, то есть более трех тысяч тонн. Из-за разлива нефтепродуктов в Анапе, поселке Веселовка и станице Благовещенская действует режим ЧС.

Судя по меткам пользователей «Яндекс-карт», следы мазута обнаружены на расстоянии 54 километров — от Бугазской косы в районе Анапы до села Большой Утриш на территории одноименного заказника. В МЧС России сообщили 18 декабря, что мазут убирают на береговой линии протяженностью 49 километров в Темрюкском и Анапском районах. По данным властей Краснодарского края, в районе Анапы загрязнена территория протяженностью 44 километра. Утром 19 декабря в МЧС заявили, что обследовали территорию протяженностью 130 километров. Эколог Евгений Витишко допускал в разговоре с «Медиазоной» 18 декабря, что нефтепродукты могут достичь территории заповедника Большой Утриш или «пойти в направлении Тамани через Керченский пролив в заливы, где есть заказник для охраны птиц».

Мазут загрязнил десятки километров побережья Краснодарского края Meduza

В очистке пляжей Краснодарского края участвуют более пяти тысяч спасателей и волонтеров, сообщили в МЧС утром 19 декабря. По данным региональных властей, в очистке пляжей Анапы и Темрюкского района участвуют около 5,5 тысячи человек, причем более четырех тысяч — это волонтеры. К очистке также привлекли 300 военных и сотрудников более 120 санаториев, сообщили в мэрии Анапы. Мазут с пляжей убирают лопатами, а также скатывая его в валики. Также власти направили на уборку дорожно-строительную технику. В МЧС рассказали, что по состоянию на 13:20 мск 19 декабря, в Краснодарском крае собрано более 860 тонн грунта, загрязненного нефтепродуктами. Собранный грунт вывозят на утилизацию 184 единицы техники — самосвалы, погрузчики и бульдозеры, сообщили в мэрии Анапы.

Администрация Краснодарского края

Из-за разлива нефтепродуктов, по словам эколога Евгения Витишко, пострадали водоплавающие птицы — чомга (она же большая поганка). По его словам, ареал этих птиц расположен вдоль побережья, загрязненного мазутом. В районе ЧС также находятся лысухи, кряквы, большие бакланы и многие другие птицы, прилетевшие на зимовку, рассказал ТАСС научный сотрудник научно-исследовательского центра пресноводной и солоноватоводной гидробиологии Григорий Прокопов. По его оценке, в опасной зоне находятся от двух до пяти тысяч птиц. Директор Русского орнитологического общества, кандидат биологических наук Владимир Романов, в свою очередь, сообщил, что в зоне разлива нефтепродуктов могут находиться 10 тысяч птиц, в том числе лебеди, нырки и кулики, и из-за загрязнения может погибнуть половина особей или более. Для птиц губительна нефтяная пленка, из-за которой слипаются пух и перья, рассказал кандидат биологических наук Василий Климов.

В селе Витязево под Анапой открыли пункт спасения птиц. По словам эколога Евгения Витишко, птицы, оказавшиеся на берегу, уже обессилены и не могут сами держаться на плаву. Волонтеры отмывают птиц от мазута, затем дают сорбенты, после чего ветеринары решают, отпустить птиц или перевезти в другое место.

Из-за разлива нефтепродуктов также гибнут дельфины. Разлив мазута затронул ключевую для дельфинов зону Черного моря, сообщил ТАСС научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Дмитрий Глазов. По его словам, подобный разлив нефтепродуктов в Черном море в 2007 году привел к гибели большого количества морских обитателей, в том числе дельфинов. «Думаю, что такой крупный разлив, как сейчас, будет [оказывать влияние на экосистему] еще лет 10 точно, а, может быть, и больше», — сказал Глазов.

Оперштаб Краснодарского края

Ближайший пляжный сезон в окрестностях Анапы может быть сорван, сказал «Агентству» на условиях анонимности эколог. «Такие нефтепродукты впитываются в песок и извлечь их очень сложно. Внешне пляжи могут выглядеть достаточно чистыми, а когда солнце будет припекать, мазут будет испаряться», — пояснил эксперт.

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