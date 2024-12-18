Зона загрязнения мазутом на побережье Краснодарского края после аварии танкеров выросла почти до 50 километров

Сотрудники МЧС РФ обнаружили новые участки разлива мазута после крушения двух танкеров в Керченском проливе.

«Зона проведения работ по расчистке увеличена до 49 километров береговой линии Темрюкского и Анапского районов Краснодарского края. Кроме этого маршрут патрулирования расширен до 70 километров», — сообщила пресс-служба министерства.

К ликвидации последствий разлива нефтепродуктов привлечены уже более тысячи человек и 100 единиц техники, работающих в круглосуточном режиме.

Ранее в ведомстве говорили, что зона загрязнения растянулась примерно на 35 километров побережья Краснодарского края — от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской в Анапе. В этом районе введен режим ЧС.

Обновлено. Спасатели собрали уже порядка 80 тонн нефтепродуктов, очистив более восьми километров черноморского побережья, заявили в МЧС.

Мазут загрязнил десятки километров побережья Краснодарского края Meduza

Днем 15 декабря во время шторма в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера с нефтепродуктами — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате крушения начался разлив нефтепродуктов. На борту танкеров находились 13 и 14 человек соответственно. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали.

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