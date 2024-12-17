В Краснодарском крае десятки километров побережья загрязнены мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе

Утром 17 декабря в Краснодарском крае на побережье вынесло мазут, разлившийся при крушении двух танкеров в Керченском проливе, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

По словам чиновника, нефтепродукты обнаружены на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе.

На место происшествия направлены отряды спасателей и волонтеров для ликвидации последствий загрязнения, рассказал губернатор. В работах задействованы 267 человек и 50 единиц техники.

Из-за разлива нефтепродуктов введен режим ЧС в Анапе, поселке Веселовка и станице Благовещенская.

Два российских танкера с нефтепродуктами — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма днем 15 декабря. По данным экстренных служб, танкеры суммарно перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. В результате крушения начался разлив нефтепродуктов.

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