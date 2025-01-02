Минтранс назвал разлив нефтепродуктов в Черном море «первой в мире аварией с „тяжелым“ мазутом»

В результате крушения двух танкеров в Керченском проливе в середине декабря в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, заявило министерство транспорта РФ.

В ведомстве отметили, что эта цифра значительно меньше первоначальной оценки, которую давали капитаны танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».

Минтранс охарактеризовал чрезвычайную ситуацию в Черном море как «первую в мире аварию с „тяжелым“ топочным мазутом марки М100».

«Такой мазут застывает при температуре +25℃, по плотности почти как вода и тяжелее, и, в отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды. Поэтому основной способ — сбор с береговой линии, когда мазут выбрасывает в прибрежную зону», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В оперативном штабе Краснодарского края сформировали рабочую группу ученых, которые выберут наиболее эффективный способ очистки загрязненного мазутом песка. «Главная цель — сделать так, чтобы песок можно было вернуть на пляж. Вторая задача — выбрать эффективную технологию очистки галечных и каменистых пляжей», — добавили в Минтрансе.

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