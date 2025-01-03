Мазутное пятно размером полтора на полтора метра обнаружено в море у берегов Севастополя на входе в Балаклавскую бухту, сообщил российский губернатор города Михаил Развожаев.

Также, по его словам, зафиксированы «единичные случаи нахождения птиц в мазуте» в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега. Развожаев добавил, что службы по надзору ведут мониторинг ситуации, а спасатели вместе с Севприроднадзором займутся сбором мазутного пятна.

В ветеринарном центре Севастополя, по словам Развожаева, развернут пункт приема птиц, пострадавших от мазута.

В МЧС сообщили, что загрязнение также затронуло 18 километров побережья Крыма в Ленинском районе — к югу от Керчи. По данным МЧС, мелкую фракцию мазута выбросило на береговую линию от села Яковенково до заповедника «Опук».

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера с нефтепродуктами — «Волгонефть—212» и «Волгонефть—239». По данным экстренных служб, танкеры суммарно перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов. Вначале мазутом оказались загрязнены десятки километров берега в Краснодарском крае. 25 декабря власти ввели на территории региона режим чрезвычайной ситуации.

В очистке берега и животных (птиц и дельфинов), пострадавших от разлива нефтепродуктов, помогают тысячи волонтеров. Жители Анапы обратились к Владимиру Путину и потребовали обеспечить достаточное количество профессиональных спасателей со всей России, снабдив их необходимой техникой и средствами защиты, поскольку сил добровольцев не хватает.

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