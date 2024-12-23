Жители Анапы потребовали от Путина отправить «профессиональные ресурсы» для устранения последствий разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря
Жители Анапы записали обращение к президенту Владимиру Путину и премьеру Михаилу Мишустину из-за разлива нефтепродуктов на побережье Краснодарского края. Видео опубликовал блогер Юрий Озаровский.
Авторы обращения заявили, что для ликвидации последствий аварии не хватает «профессиональных ресурсов» и технических средств.
Недавно было объявлено, что на устранение последствий работают пять тысяч волонтеров и спасателей. Мы считаем, что на столь обширной территории бедствия даже условные 50 тысяч человек с лопатами не способны решить вопрос и спасти ситуацию. Подавляющее большинство людей работает без необходимых средств защиты, а многие по незнанию используют противопылевые респираторы, которые причиняют еще больший вред здоровью, затрудняя дыхание, но не спасая людей от ядовитых токсических испарений.
Авторы обращения потребовали в кратчайшие сроки отправить в зону загрязнения достаточное количество спасателей со всей России, снабдив их необходимой техникой и средствами защиты.
Также жители Анапы попросили власти РФ привлечь технологическую помощь со стороны международного сообщества и подключить к ликвидации последствий загрязнения научно-исследовательские институты для спасения фауны региона.
Разлив нефтепродуктов в Черном море произошел 15 декабря, когда два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. Один член экипажа погиб, остальных эвакуировали. По официальным данным, в воде оказалось более трех тысяч тонн мазута.
По данным МЧС, в Краснодарском крае нефтепродуктами загрязнены 54 километра береговой линии. Как утверждает ведомство, к работам по очистке территории привлечены 10 тысяч человек, они уже очистили 40 километров, собрав на них 17 тысяч тонн загрязненного песка.
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