Из больниц выписали трех из девяти россиян, раненых при крушении самолета Azerbaijan Airlines

Трое граждан России, получивших ранения в результате авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане, выписаны из российских больниц в связи с улучшением состояния. Об этом, как пишет «Интерфакс», заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов 31 декабря.

В больницах остаются шесть пострадавших при крушении самолета. Состояние троих из них остается тяжелым, еще трое, в том числе ребенок, находятся в состоянии средней тяжести, сказал Кузнецов.

Пассажирский самолет Azerbaijan Airlines рейса Баку — Грозный разбился вблизи казахстанского города Актау утром 25 декабря. В результате крушения погибли 38 человек. По данным источников Euronews и Reuters в правительстве Азербайджана, причиной крушения самолета стала российская система ПВО. Российская ракета взорвалась рядом с самолетом, когда силы ПВО отражали атаку украинских беспилотников на регионы Северного Кавказа. Бортпроводники самолета AZAL заявили, что слышали взрывы, когда пролетали над Грозным. Азербайджан требует от России извинений и выплаты компенсаций.

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