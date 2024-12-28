Путин принес извинения президенту Азербайджана за «трагический инцидент» с самолетом Azerbaijan Airlines

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, они обсудили крушение самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, Путин принес извинения в связи с тем, что «трагический инцидент» произошел в воздушном пространстве России, выразил соболезнования семьям погибших.

«В разговоре было отмечено, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения», — говорится в сообщении Кремля.

В Кремле также сообщили, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (статья 263 УК РФ). Российские власти утверждают, что «допрашиваются гражданские и военные специалисты».

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Обновление. Ильхам Алиев в ходе разговора с Путиным заявил, что самолет, находясь в воздушном пространстве России, «подвергся внешнему физическому и техническому вмешательству» и полностью потерял управление. Он был направлен в Актау и «только благодаря мужеству и профессионализму пилотов смог совершить аварийную посадку». Президент Азербайджана также заявил, что факт внешнего физического и технического воздействия подтверждают наличие многочисленных пробоин в фюзеляже самолета, ранения пассажиров и членов экипажа инородными частицами, которые еще в воздухе пробили корпус самолета и проникли внутрь, а также показания выживших бортпроводников и пассажиров.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился вблизи Актау утром 25 декабря. Погибли 38 человек.

По информации Euronews и Reuters, причиной крушения самолета стала российская система ПВО. Reuters сообщал, что ракета была выпущена по самолету, следовавшему из Баку в Грозный, во время «воздушной активности беспилотника» над Грозным. Ракета взорвалась рядом с самолетом, повредив его обшивку.

Через два дня глава Росавиации Дмитрий Ядров подтвердил, что в момент захода самолета на посадку в аэропорт Грозного город атаковали беспилотники. Он утверждал, что командиру самолета предлагались другие аэропорты в России для посадки, но он принял решение следовать в аэропорт Актау. Источники Euronews в правительстве Азербайджана писал, что экипаж поврежденного лайнера запрашивал аварийную посадку, но ему не позволили приземлиться ни в одном из российских аэропортов.

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