ЦБ РФ усилит контроль за открытием банковских счетов мигрантами

Банк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывает дополнительные инструменты для банков, позволяющие проверять документы нерезидентов при открытии счетов, сообщает РБК 26 декабря.

Как рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля, существующие правила идентификации физических лиц —нерезидентов необходимо доработать в рамках борьбы с , которые открывают банковские карты для проведения сомнительных операций. По его словам, 25% дропперских карт оформляют по документам иностранцев.

«Немало случаев, когда для оформления карт используются поддельные, купленные, украденные документы мигрантов. Например, паспорт (ID-карту) мигранта можно купить на черном рынке всего за 10 тысяч рублей», — рассказал Шабля.

По его словам, ЦБ прорабатывает, как банки должны принимать нерезидентов на обслуживание, осуществлять проверку документов и проводить идентификацию.

В пресс-службе Росфинмониторинга сообщили РБК, что рассматривают два возможных варианта решения. В первом случае предлагается ввести единый документ, удостоверяющий личность иностранца в России. Во втором предполагается, что миграционные службы предоставят банкам доступ к информации о документах, удостоверяющих личности иностранцев, по которым они въехали в РФ.

В России в 2024 году после теракта в «Крокус Сити Холле» приняли множество мер, направленных против мигрантов. Так, власти ограничили получение российского ВНЖ в упрощенном порядке по браку, утвердили новый режим высылки, запретили нерезидентам оформлять более 10 сим-карт, а также запретили принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка.

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