Роскомнадзор заблокировал во «ВКонтакте» группу беженцев из Курской области. Там анонсировали митинг с требованием решить вопрос с жильем и критиковали Путина

Во «ВКонтакте» заблокировали группу беженцев из Суджанского района Курской области, где критиковали Владимира Путина и анонсировали ноябрьский митинг с требованием решить вопрос с жильем. На блокировку паблика «Суджа бесплатные объявления» обратило внимание издание «7×7».

При попытке открыть группу без VPN появляется сообщение, что она заблокирована по требованию Роскомнадзора. При этом еще днем 25 декабря паблик был доступен.

Как отмечает «7×7», в этом паблике в начале ноября житель Суджанского района Андрей Герасименко призывал жителей Курской области выйти на митинг и потребовать решения вопроса беженцев с жильем. Акция прошла 10 ноября.

В последние несколько дней в группе выходили посты с критикой Владимира Путина — в том числе за его слова о войне как о «движухе» на прямой линии 19 декабря.

Несколько десятков жителей Суджи, вынужденно покинувшие свои дома из-за наступления ВСУ, собрались 10 ноября на стихийный митинг в центре Курска. Они потребовали, чтобы власти признали, что в регионе идет война, и эвакуировали людей, оставшихся в захваченном ВСУ городе.

Через несколько дней после акции жителя Суджанского района Андрея Герасименко оштрафовали на 20 тысяч рублей как организатора «незаконного» мероприятия.

После митинга на тот момент губернатор Курской области Алексей Смирнов встретился с беженцами и объявил об отставке главы Суджанского района Александра Богачева. Позже прокуратура региона внесла представление самому губернатору за бездействие в выдаче беженцам компенсаций за потерю жилья.

В начале декабря Владимир Путин назначил исполнять обязанности главы Курской области депутата Госдумы Александра Хинштейна.

Истории жителей Суджи

«Всем нам казалось, что это на день-два» Суджа уже три месяца занята ВСУ. Сколько людей остается в городе — неизвестно. Вот истории тех, кто смог выбраться и пытается спасти своих близких

Истории жителей Суджи

«Всем нам казалось, что это на день-два» Суджа уже три месяца занята ВСУ. Сколько людей остается в городе — неизвестно. Вот истории тех, кто смог выбраться и пытается спасти своих близких