The Telegraph: Асму Асад, жену Башара Асада, изолировали от других людей из-за лейкоза. Врачи оценивают ее шансы выжить как «50/50»

Врачи, которые занимаются лечением лейкоза жены бывшего президента Сирии Асмы Асад, изолировали ее от других людей. Они «оценивают ее шансы выжить как „50/50“», утверждают источники британской газеты The Telegraph.

«Асма умирает. Она не может находиться в одной комнате ни с кем [из-за своего состояния]», — заявил один из собеседников издания, который в последние недели общался с представителем семьи Асадов. Другой источник, общавшийся с семьей бывшего президента Сирии в Москве, сказал, что «в последние несколько недель ее [Асмы Асад] состояние было 50/50».

По информации The Telegraph, жену Башара Асада изолировали от других людей во избежание заражения инфекционными заболеваниями. В Москве за Асмой некоторое время ухаживал ее отец Фаваз аль-Ахрас. Собеседники издания заявили, что он «убит горем».

Предполагается, что 49-летняя Асма Асад, имеющая двойное сирийско-британское гражданство, приехала в Москву на лечение незадолго до того, как в Сирии свергли режим ее мужа и Башар Асад получил убежище в России.

Канцелярия Асада еще в мае 2024-го сообщала, что у на тот момент первой леди Сирии диагностирован острый миелоидный лейкоз — агрессивное онкологическое заболевание, поражающее костный мозг. Ранее Асма Асад проходила лечение от рака груди, но в августе 2019 года объявила, что полностью выздоровела.

Асма Асад родилась и выросла в Лондоне. В Великобритании она работала инвестиционным банкиром в американском банке JP Morgan. Она вышла замуж за Башара Асада в 2000 году, тогда же он стал президентом Сирии.

Асма Асад, как сообщала Financial Times, через посредников контролировала целые сектора сирийской экономики — телекоммуникации, недвижимость, банки, торговлю.

Турецкое издание Haberturk 23 декабря сообщило, что Асма Асад подала на развод. По данным журналистов, ей не нравятся условия жизни в Москве, она хочет уехать в Лондон и запросила «специальное разрешение» на выезд из России, тогда как самому Асаду запрещено покидать страну. В Кремле заявили, что эта информация не соответствует действительности.