Haberturk: жена Башара Асада хочет развестись с ним и уехать из Москвы в Лондон

Жена бывшего президента Сирии Башара Асада Асма подала на развод, утверждает турецкое издание Haberturk без ссылки на источник. По информация издания, Асме Асад якобы не нравятся условия жизни в Москве и она хочет уехать в Лондон.

Haberturk пишет, что жена Асада запросила «специальное разрешение» на выезд из Москвы.

По данным турецкого СМИ, Асаду запрещено покидать Москву. Официального подтверждения этой информации нет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация об ограничении передвижений Асада и планах его жены развестись с ним не соответствует действительности.

Асма Асад родилась и выросла в Лондоне. В Великобритании она работала инвестиционным банкиром в американском банке JP Morgan. Она вышла замуж за Башара Асада в 2000 году. Помимо гражданства Сирии, у Асмы Асад есть британский паспорт.

Financial Times писала, что Асма Асад через посредников контролировала целые сектора сирийской экономики — телекоммуникации, недвижимость, банки, торговлю. По данным издания, экономика страны была поделена между Башаром Асадом, его младшим братом Махером и Асмой.

Башар Асад и его семья бежали в Москву в начале декабря после того, как власть в стране захватили антиправительные группировки. По информации Bloomberg, побег Асада организовали сотрудники российской разведки. Вечером 8 декабря российские государственные СМИ сообщили, что Башар Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, ему предоставили убежище. Эту информацию вскоре подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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