Bloomberg: Россия убедила Асада бежать из Сирии, побег организовала российская разведка

Власти России убедили бывшего президента Сирии Башара Асада, что он проиграет войну вооруженным группировкам во главе с исламистами из , и предложили ему безопасно эвакуироваться, если он немедленно покинет Сирию. Об этом 11 декабря сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на слова трех источников.

Побег Асада организовали сотрудники российской разведки, рассказали два собеседника агентства. По их словам, разведчики вывезли Асада, использовав российскую авиабазу в Сирии. Один из источников отметил, что в самолете, на котором везли Асада, отключили транспондер, чтобы избежать слежки.

Президент РФ Владимир Путин потребовал объяснить, почему российские спецслужбы не заметили растущую угрозу режиму Асада, пока не стало слишком поздно, сообщил источник, близкий к Кремлю.

Как отмечает Bloomberg, первоначально войска России в Сирии наносили удары по вооруженным сирийским группировкам, пытаясь оттеснить их и укрепить силы Асада. Но поскольку сирийские правительственные войска «не оказывали особого сопротивления», а группировки, взяв Алеппо и Хаму, начали наступать на стратегически важный город Хомс, Россия пришла к выводу, что не сможет защитить режим Асада, рассказал один из источников.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на просьбу агентства о комментарии.

После бегства Башара Асада из Сирии 8 декабря министерство иностранных дел РФ объявило, что он ушел с поста президента Сирии и покинул страну. МИД выступил с таким заявлением на фоне сообщений о том, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе (об этом сообщали сирийские источники Reuters). Российские информационные агентства сообщили вечером 8 декабря, что, по словам источника в Кремле, Асад вместе с семьей приехал в Россию. Президент РФ Владимир Путин лично принял предоставить им убежище, заявили в Кремле. По состоянию на 14:25 мск 11 декабря Путин не прокомментировал падение режима Асада.

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