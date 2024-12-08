Reuters: Башар Асад с высокой вероятностью погиб в авиакатастрофе

Два сирийских источника сообщили агентству Reuters 8 декабря, что высока вероятность того, что президент Сирии Башар Асад погиб в авиакатастрофе.

Согласно данным Flightradar24, самолет Ил-76 авиакомпании Syrian Air вылетел из Дамаска в 1:55 UTC (4:55 по сирийскому времени). Самолет направился в сторону прибрежных районов, где расположены российские авиа- и морская базы. В 2:32 UTC борт резко развернулся и начал снижаться. В 2:39 самолет пропал с радаров, в это время он находился на высоте 500 метров.

«Он исчез с радаров, возможно, отключился транспондер, но я считаю, что более вероятным стало то, что самолет сбили», — сказал Reuters один из источников.

Башар Асад покинул Дамаск на самолете после того, как в город вошли вооруженные группировки, воюющие против сирийских правительственных сил. Сирийские боевики, выступая по государственному телевидению, заявили, что свергли режим Башара Асада.

Противники Асада во время 10-дневного наступления взяли под свой контроль Алеппо, Хаму, Дейр-эз-Зор, Дараа, Хомс. Сирийские военные сообщили, что продолжают операции против боевиков в Хаме, Хомсе и Дераа.