ТАСС: Башар Асад с семьей приехал в Москву. Россия предоставила им убежище

Бывший президент Сирии Башар Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, сообщил ТАСС источник в Кремле. По его словам, Россия предоставила им убежище.

Об этом же со ссылкой на источник в Кремле сообщили РИА Новости и «Интерфакс». По их данным, российские власти предоставили убежище Асаду и его семье, «исходя из соображений гуманитарного характера».

«Российские официальные лица находятся в контакте с лидерами вооруженной сирийской оппозиции, которые гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии. Надеемся на продолжение политического диалога во имя интересов сирийского народа и развития двусторонних отношений между Россией и Сирией», — процитировало РИА Новости заявление своего источника.

Ранее о том, где находился Асад, не сообщалось. МИД России днем 8 декабря заявил, что бывший президент Сирии после переговоров «с рядом участников сирийского конфликта» решил покинуть свой пост и поручил «мирно передать власть». Сирийские источники агентства Reuters утром 8 декабря сообщали, что Асад «с высокой вероятностью» мог погибнуть в авиакатастрофе.

Боевики антиправительственных группировок вошли в Дамаск в ночь на 8 декабря и объявили о свержении президента Сирии Башара Асада. После свержения режима Асада территория Сирии оказалась под властью нескольких группировок.