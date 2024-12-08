Режим Асада пал Онлайн «Медузы»

Как в США отреагировали на конец правления Асада

Президент США Джо Байден и его команда «внимательно следят за чрезвычайными событиями в Сирии и находятся в постоянном контакте с региональными партнерами», говорится в заявлении Белого дома, которое в своем онлайне цитирует Reuters.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Башар Асад лишился защиты Владимира Путина.

«Асада больше нет. Он бежал из своей страны. Его защитник, Россия, Россия, Россия во главе с Владимиром Путиным, больше не заинтересована в его защите. Россия и Иран сейчас находятся в ослабленном состоянии, одна из-за Украины и плохой экономики, другой — из-за Израиля и его боевых успехов», — сказал Трамп.