Режим Асада пал Онлайн «Медузы»
Что случилось: Правление президента Сирии Башара Асада закончилось. Вооруженные группировки вошли в Дамаск в ночь на 8 декабря. Башар Асад бежал. Его самолет предположительно потерпел крушение. Правительство Сирии готовится передать власть.
США сохранят военное присутствие на востоке Сирии для борьбы с «Исламским государством», заявил заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Даниэль Шапиро.
«Соединенные Штаты продолжат сохранять свое присутствие в восточной Сирии и примут меры, необходимые для предотвращения возрождения «Исламского государства», — сказал Шапиро на конференции по безопасности «Манамский диалог» в Бахрейне.
Представитель Пентагона призвал все стороны защищать гражданское население и соблюдать международные нормы.
Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев стал одним из первых представителей властей России, прокомментировавшим падение режима Башара Асада:
Если народу Сирии и далее будет требоваться наша поддержка, она будет оказываться. Но вряд ли — в условиях полномасштабной гражданской войны. С ней сирийцам предстоит справиться самим.
В посольстве РФ сообщили ТАСС, что информация о погибших или пострадавших россиянах в Сирии не поступала.
Лидер сирийской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» Ахмед аль-Шараа (он же Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил, что бывший премьер Сирии будет руководить государственными органами до передачи власти.
По его словам, государственные учреждения Сирии будут находиться под надзором бывшего премьер-министра Мухаммеда Джалали.
В интервью «Аль Арабия» Мухаммед Джалали, назначенный Башаром Асадом премьер-министром в сентябре, сказал, что он общался с лидером боевиков, чтобы обсудить управление во время переходного периода. Он также заявил, что в Сирии должны пройти свободные выборы. Джалали сказал, что готов поддержать преемственность власти.
Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что сегодняшний день «знаменует собой переломный момент в истории Сирии».
По его словам, Сирия пережила почти 14 лет гражданской войны, столкнувшись с «непрекращающимися страданиями и невыразимыми потерями».
Эта темная глава оставила глубокие шрамы, но сегодня мы с осторожной надеждой смотрим вперед, чтобы открыть новую главу — главу мира, примирения, достоинства и вовлеченности для всех сирийцев.
МИД РФ «в свете развития ситуации в Сирийской Арабской Республике» опубликовал в телеграм пост, в котором сообщил телефон ситуационно-кризисного центра министерства — +7 (495) 695-45-45.
Сирия, 8 декабря
Как в США отреагировали на конец правления Асада
Президент США Джо Байден и его команда «внимательно следят за чрезвычайными событиями в Сирии и находятся в постоянном контакте с региональными партнерами», говорится в заявлении Белого дома, которое в своем онлайне цитирует Reuters.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Башар Асад лишился защиты Владимира Путина.
«Асада больше нет. Он бежал из своей страны. Его защитник, Россия, Россия, Россия во главе с Владимиром Путиным, больше не заинтересована в его защите. Россия и Иран сейчас находятся в ослабленном состоянии, одна из-за Украины и плохой экономики, другой — из-за Израиля и его боевых успехов», — сказал Трамп.
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Что происходило на улицах Дамаска ночью
Башар Асад с высокой вероятностью погиб в авиакатастрофе
Два сирийских источника сообщили агентству Reuters 8 декабря, что высока вероятность того, что президент Сирии Башар Асад погиб в авиакатастрофе.
Согласно данным Flightradar24, самолет Ил-76 авиакомпании Syrian Air вылетел из Дамаска в 1:55 UTC (4:55 по сирийскому времени). Самолет направился в сторону прибрежных районов, где расположены российские авиа- и морская базы. В 2:32 UTC борт резко развернулся и начал снижаться. В 2:39 самолет пропал с радаров, в это время он находился на высоте 500 метров.
«Он исчез с радаров, возможно, отключился транспондер, но я считаю, что более вероятным стало то, что самолет сбили», — сказал Reuters один из источников.
Сирийские боевики выступили по телевидению и сообщили, что свергли «тирана» Асада
Сирийские вооруженные группировки выступили с первым заявлением по телевидению Сирии после того, как вошли в Дамаск утром 8 декабря, сообщает AFP. В эфире телевидения появилась группа мужчин, один из них зачитал заявление, пишет Accociated Press.
Представитель боевиков заявил, что вооруженные группировки свергли «тирана» Башара Асада. Представитель боевиков добавил, что они освободили всех «несправедливо задержанных» при Асаде.
«Мы празднуем вместе с сирийским народом новость об освобождении наших заключенных и падении оков, а также объявляем об окончании эпохи несправедливости в тюрьме Седная [на окраине Дамаска]», — говорится в заявлении боевиков, которое цитирует Reuters.
Представитель боевиков, зачитавший заявление, сказал, что оппозиционная группа «Оперативный штаб по завоеванию Дамаска» призвала всех бойцов оппозиции и граждан охранять государственные институты «свободного сирийского государства».
Сирийские боевики вошли в Дамаск. Командование сирийской армии заявило офицерам, что правление Асада закончилось
Сирийские вооруженные группировки, выступающие против войск Башара Асада, вошли в Дамаск в ночь на 8 декабря, не встретив сопротивления, сообщает агентство Reuters.
Командование сирийской армии заявило офицерам, что правление Башара Асада закончилось, рассказал агентству сирийский офицер после наступления боевиков. Подразделения сирийской армии покинули центр Дамаска. При этом сирийская армия заявила, что продолжает операции против «террористических групп» в городах Хама и Хомс, а также в сельской местности Дераа.
Сирийские боевики заявили, что Дамаск «сейчас свободен от Асада».
Башар Асад вечером 7 декабря вылетел на самолете из Дамаска в неизвестном направлении, рассказали Reuters два высокопоставленных армейских офицера.
Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством, которое выберет народ. Он остается в Дамаске.
По словам очевидцев, тысячи людей собрались на главной площади в Дамаске, скандируя «Свободу!».
Сирийские боевики получили приказ не приближаться к государственным учреждениям, которые будут оставаться под контролем премьер-министра Сирии до их официальной передачи.
Боевики освободили тысячи заключенных из военной тюрьмы Седная на окраине Дамаска.
Международный аэропорт Дамаска перестал принимать и отправлять рейсы, сотрудников аэропорта эвакуировали.
Здравствуйте. В Сирии пал режим президента Башара Асада, который находился у власти 24 года. Вооруженные группировки, воюющие против правительственных сил, вошли в Дамаск в ночь на 8 декабря. Следим за развитием событий в режиме онлайн.