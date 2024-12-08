«Кровавого режима больше нет. Это сигнал для других автократов» Реакции мировых лидеров на свержение Башара Асада

Вооруженный мужчина в здании президентского дворца Башара Асада. Дамаск, Сирия. 8 декабря 2024 года Hussein Malla / AP / Scanpix / LETA

В столицу Сирии Дамаск в ночь на 8 декабря вошли боевики антиправительственных группировок. Они объявили о свержении президента Башара Асада, семья которого находилась у власти с 1971 года. Как заявили в МИД России, сам Асад бежал из страны, распорядившись передать власть мирным путем. По данным источников Reuters, самолет бывшего президента Сирии мог потерпеть крушение. Вот как на новости о смене правящего режима в Сирии отреагировали политические лидеры по всему миру.

С крайней озабоченностью следим за драматическими событиями в Сирии. В результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Россия в этих переговорах не участвовала. Обращаемся ко всем вовлеченным сторонам с убедительным призывом отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем.

В связи с этим РФ находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции. <…> Одновременно принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан, находящихся в Сирии.

Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьезной угрозы их безопасности нет.

Ответственность за определение судьбы и будущего Сирии несет лишь сирийский народ, говорится в заявлении, которое цитируют РИА Новости и РБК.

МИД подчеркивает, что самоопределение и принятие решений о будущем Сирии являются исключительно ответственностью сирийского народа, без разрушительного вмешательства или иностранного принуждения.

Министерство также призвало к формированию «инклюзивного правительства, представляющего весь сирийский народ».

Глава МИД Турции

Сирия достигла той стадии, когда сирийский народ будет определять будущее своей страны, и сегодня есть надежда. <…> Новая сирийская администрация должна быть создана на основе всеобщего участия, в ней не должно быть желания отомстить.

Турция призывает все стороны действовать осмотрительно и быть бдительными. Нельзя допустить, чтобы террористические организации воспользовались сложившейся ситуацией. <…> Новая Сирия не должна представлять угрозу для соседей, она должна угрозы устранить.

Президент [Джо] Байден и его команда внимательно следят за чрезвычайными событиями в Сирии и находятся в постоянном контакте с региональными партнерами.

Избранный президент США

Асада больше нет. Он бежал из своей страны. Его защитник, Россия во главе с Владимиром Путиным, больше не была заинтересована в его защите. России вообще незачем было там находиться. Они потеряли всякий интерес к Сирии из-за Украины <…>. Россия и Иран сейчас находятся в ослабленном состоянии, одна — из-за Украины и плохой экономики, другой — из-за Израиля и его боевых успехов.

Премьер-министр Израиля

Это исторический день в истории Ближнего Востока. Режим Асада — центральное звено иранской оси зла — пал. Это прямой результат ударов, которые мы нанесли Ирану и «Хизбалле» — главным сторонникам режима Асада. Это вызвало цепную реакцию по всему Ближнему Востоку среди всех тех, кто хочет освободиться от этого репрессивного и тиранического режима.

[Падение режима Асада] создает новые, важные возможности для Израиля, но не без рисков. Мы действуем прежде всего для защиты нашей границы. <…> В то же время мы работаем над политикой добрососедства. <…> Мы протягиваем руку мира друзам, курдам, христианам и мусульманам, которые хотят жить в мире с Израилем.

Президент Франции

Варварский режим пал. Наконец-то.

Я отдаю дань уважения сирийскому народу, его мужеству и терпению. В этот момент неопределенности желаю им мира, свободы и единства.

Франция по-прежнему привержена безопасности всех стран Ближнего Востока.

Канцлер Германии

Башар Асад жестоко угнетал свой собственный народ, на его совести — бесчисленные [загубленные] жизни, он заставил множество людей бежать из Сирии. Многие из них отправились в Германию. Сирийский народ ужасно страдает. Поэтому конец правления Асада в Сирии — это хорошая новость.

<…> Мы будем судить о будущих правителях по тому, дадут ли они возможность всем сирийцам жить в условиях достоинства и самоопределения, в мире со своими соседями, защищать суверенитет Сирии от злонамеренного вмешательства третьих сторон.

Верховный представитель Евросоюза

Конец диктатуры Асада — это позитивное и долгожданное событие. Оно также показывает слабость сторонников Асада — России и Ирана.

Наш приоритет — обеспечение безопасности в регионе. Я буду работать со всеми конструктивными партнерами в Сирии и в регионе. <.>

Процесс восстановления Сирии будет долгим и сложным, все стороны должны быть готовы к конструктивному взаимодействию.

Специальный посланник ООН по Сирии

Сегодняшний день знаменует собой переломный момент в истории Сирии — страны, пережившей почти 14 лет непрекращающихся страданий и невыразимых потерь… Эта мрачная глава оставила глубокие шрамы, но сегодня мы с осторожной надеждой ждем открытия новой главы — главы мира, примирения, достоинства и возможности инклюзии для всех сирийцев.

Президент Латвии

Кровавого режима Асада больше нет. В то время как сирийскому народу предстоит преодолеть множество трудностей и неопределенностей, мы празднуем гибель диктатора. Это также сигнал для других автократов: вы гораздо более уязвимы, чем думаете, — а также стратегический удар по России и Ирану. Неплохой день.

Глава Европейской комиссии

Жестокая диктатура Асада рухнула.

Это историческое изменение в регионе открывает возможности, но не лишено рисков. Европа готова поддержать сохранение национального единства и восстановление сирийского государства, которое защищает все меньшинства. Мы взаимодействуем с европейскими и региональными лидерами и следим за развитием событий.

Премьер-министр Великобритании

События, происходящие в Сирии в последние часы и дни, беспрецедентны. Мы общаемся с нашими партнерами в регионе и внимательно следим за ситуацией. Сирийский народ слишком долго страдал от варварского режима Асада, чей уход мы приветствуем. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы обеспечить достижение политического решения и восстановление мира и стабильности. Мы призываем все стороны защитить мирных жителей и меньшинства и обеспечить доставку необходимой помощи наиболее уязвимым слоям населения в ближайшие часы и дни.

Премьер-министр Польши

События в Сирии заставили мир еще раз осознать (или, по крайней мере, он должен это сделать), что даже самый жестокий режим может пасть, а Россию и ее союзников можно победить.

Министерство иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан поздравляет руководство движения и народ Сирии с недавними событиями, которые привели к устранению ключевых факторов, способствующих конфликту и нестабильности. Столица Дамаск перешла под контроль сирийского народа под руководством «Хайят Тахрир аш-Шам», и мы выражаем надежду, что оставшиеся этапы революции будут управляться эффективно, чтобы создать мирную, единую и стабильную систему управления.

Мы выражаем надежду, что процесс передачи власти будет осуществляться в соответствии с чаяниями сирийского народа, прокладывая путь к созданию независимого и ориентированного на обслуживание исламского правительства, которое ставит во главу угла национальное примирение, избегает разделений и возмездия и проводит политику всеобщей амнистии для укрепления единства всех сирийцев. Кроме того, мы призываем к принятию конструктивной внешней политики, которая позволит Сирии двигаться вперед без внешнего вмешательства и негативного соперничества и создаст благоприятные условия для возвращения миллионов перемещенных граждан.

Министерство иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан далее призывает всех иностранных субъектов, вовлеченных в ситуацию в Сирии, принять политику позитивного взаимодействия и конструктивного сотрудничества как друг с другом, так и с новым руководством, что позволит Сирии встать на путь эффективного управления, безопасности и стабильности.