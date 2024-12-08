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Падение режима Башара Асада в Сирии. Боевики захватили Дамаск. Правительство страны готовится передать власть. Где находится сам Асад, неизвестно
Видео
2 минуты
11:44, 8 декабря 2024
В Сирии пал режим президента Башара Асада. Он правил страной 24 года, а его семья — с 1971-го. Боевики антиправительственных группировок вошли в сирийскую столицу, Дамаск, в ночь на 8 декабря. В своем телеобращении боевики заявили, что свергли «тирана», и призвали сирийцев охранять государственные институты «свободного сирийского государства». Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством, которое выберет народ. Сам Асад исчез — бежал или погиб.
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