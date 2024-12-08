Падение режима Башара Асада в Сирии. Боевики захватили Дамаск. Правительство страны готовится передать власть. Где находится сам Асад, неизвестно Видео

В Сирии пал режим президента Башара Асада. Он правил страной 24 года, а его семья — с 1971-го. Боевики антиправительственных группировок вошли в сирийскую столицу, Дамаск, в ночь на 8 декабря. В своем телеобращении боевики заявили, что свергли «тирана», и призвали сирийцев охранять государственные институты «свободного сирийского государства». Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством, которое выберет народ. Сам Асад исчез — бежал или погиб.