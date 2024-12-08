МИД России: Асад ушел с поста президента и покинул Сирию

Башар Асад принял решение «оставить президентский пост и покинул Сирию», заявили в министерстве иностранных дел России.

«В результате состоявшихся переговоров Б.Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Россия в этих переговорах не участвовала», — говорится в сообщении российского МИД.

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