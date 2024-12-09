Песков заявил, что решение предоставить убежище Асаду принял лично Путин. Официальной встречи с ним у Путина не запланировано

Решение о предоставлении убежища в России президенту Сирии Башару Асаду и его семье принял Владимир Путин. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он фактически подтвердил, что после падения своего режима в Сирии 8 декабря Асад улетел в Москву. Об этом накануне госагентствам рассказывал неназванный источник в Кремле.

При этом Песков добавил, что сейчас ему нечего сказать журналистам о местонахождении Асада, и встречи с ним в официальном графике Путина не предусмотрено.

Он также отметил, что Кремлю «совершенно необязательно» выступать с официальным заявлением о предоставлении Асаду убежища в России. «Мы не обязаны этого делать», — сказал он.

Говоря о ситуации в Сирии в целом, Песков сказал, что произошедшее там «удивило весь мир» и Кремль «в данном случае не исключение». По мнению пресс-секретаря Путина, Сирию ожидает «очень непростой период, связанный с нестабильностью», но Кремль будет поддерживать диалог со всеми региональными странами «по сирийским делам».