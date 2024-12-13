Журналисты Reuters узнали, как прошел последний день Башара Асада в Сирии Он никому не сказал о планах побега и уверял военное руководство, что российская помощь уже в пути

Разорванный портрет Башара Асада в президентском дворце в Дамаске. 10 декабря 2024 года Ali Haj Suleiman / Getty Images

Свергнутый оппозиционными силами президент Сирии Башар Асад не рассказал о своих планах бежать из страны почти никому, а за несколько часов до этого провел совещание, на котором убеждал военное руководство, что поддержка со стороны России уже в пути, пишет агентство Reuters.

Журналисты поговорили с 14 источниками, включая помощников из ближайшего окружения Асада, региональных дипломатов и собеседников в сфере безопасности, а также высокопоставленных иранских чиновников.

7 декабря, за день до того, как боевики, оппозиционные правительственным силам, вошли в Дамаск, Асад встречался с военным руководством в министерстве обороны. На встрече было около 30 армейских и силовых чинов, которых Асад, по словам источника Reuters, заверил, что российская военная помощь скоро прибудет, и призвал сухопутные войска держаться.

Однако, по словам источников Reuters, еще за несколько дней до этого Асаду «ясно дали понять», что никакой военной помощи Россия не окажет. Сирийский президент посетил Москву 28 ноября, но его призывы к военному вмешательству «не нашли отклика в Кремле», говорят три региональных дипломата. Лидер сирийской оппозиции за рубежом Хади аль-Бахра говорит, что Асад не донес это до своих соратников. «Он сказал своим командирам и соратникам после поездки в Москву, что военная поддержка будет оказана», — утверждает аль-Бахра.

Закончив работу в день перед побегом, Асад сказал сотруднику президентского офиса, что едет домой, но вместо этого направился в аэропорт, рассказывает помощник из его окружения. Кроме того, он позвонил своей советнице по связям со СМИ Бутайне Шаабан и попросил ее приехать к нему домой, чтобы написать речь. Та приехала, но никого не обнаружила, рассказывает Reuters.

О планах Асада не знали даже родственники. Он не сообщил, что собирается сбежать, своему младшему брату Махеру Асаду, командующему элитной 4-й бронетанковой дивизией армии. По словам собеседников Reuters, Махер Асад улетел на вертолете в Ирак, а затем в Россию. Двоюродные братья Асада Эхаб и Эйад также были в Дамаске, когда туда вошли боевики, и пытались бежать на машине в Ливан, но, по неподтвержденной информации, попали в засаду с перестрелкой, где один из них был убит.

Последний премьер-министр правительства Асада Мохаммед Джалали рассказал телеканалу Al Arabiya, что разговаривал с президентом по телефону в субботу в 22:30 и описывал сложную ситуацию, а также панику и хаос на улицах городов. «Он ответил: „Завтра посмотрим. Завтра, завтра“ — это было последнее, что он мне сказал», — говорит Джалали.

В воскресенье Асад улетел из Дамаска на самолете с выключенным транспондером, рассказывают два собеседника Reuters. Изначально Асад, по словам трех собеседников агентства, хотел укрыться в ОАЭ, но власти страны опасались международной реакции и отказали ему. Однако Москва, несмотря на отказ в военном вмешательстве, «бросить Асада не была готова», пишет Reuters.

По словам двух источников Reuters, дипломатические усилия по обеспечению безопасности Асада возглавил министр иностранных дел России Сергей Лавров, привлекший Турцию и Катар в качестве посредников в связях с исламистскими боевиками. Те договорились с группировкой , которая возглавила оппозиционные Асаду силы. Москва также координировала действия с соседними странами, чтобы гарантировать, что российский самолет, покидающий воздушное пространство Сирии с Асадом на борту, не будет перехвачен или атакован, рассказали три источника Reuters.

В итоге Асад вылетел на российскую авиабазу Хмеймим в провинции Латакия, а оттуда в Москву. По словам нескольких собеседников Reuters, жена Асада Асма и трое их детей уже ждали его в российской столице. Видео, снятые боевиками, которые проникли во дворец, служивший главной резиденцией семьи Асадов, свидетельствуют, что он покидал свой дом в спешке. На кадрах есть оставшаяся на плите еда и личные вещи, пишет Reuters. Связаться с самим Асадом, получившим убежище в Москве, журналистам не удалось.

Читайте также

В Дамаске разграбили главную резиденцию Асада Противники бывшего президента Сирии теперь устраивают во дворце экскурсии для журналистов. Вот что они там увидели

Читайте также

В Дамаске разграбили главную резиденцию Асада Противники бывшего президента Сирии теперь устраивают во дворце экскурсии для журналистов. Вот что они там увидели