В Дамаске разграбили главную резиденцию Асада Противники бывшего президента Сирии теперь устраивают во дворце экскурсии для журналистов. Вот что они там увидели

8 декабря в Сирии пал режим Асадов, которые находились у власти больше 50 лет. Свергнутый президент Башар Асад бежал в Россию, когда его противники захватили Дамаск. Вскоре главная резиденция семьи Асадов — Народный дворец на горе Мезз — была разграблена. Пришедшие туда люди снимали себя в интерьерах дворца, срывали государственную символику и портреты бывшего президента, а также выносили из дворца мебель, технику и ценные вещи. Сейчас бывшая резиденция Асадов находится под контролем бойцов антиправительственных группировок. Они, как утверждается, охраняют здание от мародеров и устраивают экскурсии для западных журналистов, которые назвали дворец памятником жестокого, но побежденного режима Асадов.

Вооруженный мужчина в одном из помещений главной резиденции Асадов Ali Haj Suleiman / Getty Images

Люди гуляют по залам Народного дворца в день свержения режима Асада — 8 декабря 2024 года Hussein Malla / AP / Scanpix / LETA

Mohammed Al Rifai / EPA / Scanpix / LETA Детали интерьера президентской резиденции, которая была разграблена после захвата Дамаска противниками правящего режима Ali Haj Suleiman / Getty Images

Hussein Malla / AP Photo / Scanpix / LETA

Разорванный портрет бывшего президента Сирии Башара Асада — и, похоже, собранный по кусочкам на полу в одной из комнат Ali Haj Suleiman / Getty Images Сброшенный и разбитый герб Сирийской Арабской Республики Ali Haj Suleiman / Getty Images

Боец одной из антиправительственных группировок у окна в зале приемов Amr Abdallah Dalsh / Reuters / Scanpix / LETA

Надпись на окне в разгромленном кабинете президента Сирии: «Будь ты проклят, Хафез». Хафез Асад возглавлял страну в 1971-2000 годах. Его правление сопровождалось жестокими репрессиями. Ali Haj Suleiman / Getty Images Противник режима Асада сидит за его рабочим столом в Народном дворце в день захвата Дамаска — 8 декабря 2024 года. Корреспондент The Wall Street Journal, посетивший кабинет Асада несколько дней спустя, утверждает , что среди разбросанных бумаг и книг нашел в комнате биографию бывшего президента, историю российских вооруженных сил и успокоительные препараты. Omar Sanadiki / AP / Scanpix / LETA

Одна из спален в Народном дворце. Кто жил в этой комнате, неясно Ali Haj Suleiman / Getty Images Ковер с портретом Башара Асада в одной из комнат главной резиденции бывшего президента Сирии Amr Abdallah Dalsh / Reuters / Scanpix / LETA

Боец антиправительственной группировки рассматривает сувениры, которые Башар Асад за время правления получил от иностранных гостей Amr Abdallah Dalsh / Reuters / Scanpix / LETA

Разграбление президентской резиденции Mohammed Al Rifai / EPA / Scanpix / LETA Ali Haj Suleiman / Getty Images

Народный дворец на горе Мезз с высоты птичьего полета. Из окон дворца, построенного в 1990 году по заказу Хафеза Асада, открывается вид на столицу Сирии Haffar / Deja Vu Photogra / SIPA / Scanpix / LETA