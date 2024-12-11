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В Дамаске разграбили главную резиденцию Асада Противники бывшего президента Сирии теперь устраивают во дворце экскурсии для журналистов. Вот что они там увидели
Источник: Meduza
8 декабря в Сирии пал режим Асадов, которые находились у власти больше 50 лет. Свергнутый президент Башар Асад бежал в Россию, когда его противники захватили Дамаск. Вскоре главная резиденция семьи Асадов — Народный дворец на горе Мезз — была разграблена. Пришедшие туда люди снимали себя в интерьерах дворца, срывали государственную символику и портреты бывшего президента, а также выносили из дворца мебель, технику и ценные вещи. Сейчас бывшая резиденция Асадов находится под контролем бойцов антиправительственных группировок. Они, как утверждается, охраняют здание от мародеров и устраивают экскурсии для западных журналистов, которые назвали дворец памятником жестокого, но побежденного режима Асадов.