Башар Асад на церемонии приведения к присяге перед новым семилетним президентским сроком, 16 июля 2014 года SANA / Reuters / Scanpix / LETA

После падения режима в Сирии по всему миру началась «глобальная охота» за миллиардами долларов наличных и активами, накопленными семьей Башара Асада за 50 лет у власти, пишет The Wall Street Journal.

Точный размер богатства семьи Асадов неизвестен. Госдепартамент США в 2022 году отмечал, что сумму определить сложно, и оценивал активы, связанные с Асадами, в пределах от одного до 12 миллиардов долларов. В числе покупок, сделанных близкими родственниками Башара Асада, WSJ, который ссылается на бывших американских чиновников и исследователей, перечисляет элитную недвижимость в Москве, бутик-отели в Вене и частный самолет в Дубае.

«Охота за активами режима будет открыта на международном уровне. У них было много времени до революции, чтобы отмыть свои деньги. У них всегда был план „Б“, и сейчас они хорошо подготовлены к изгнанию», — говорит Эндрю Таблер, бывший чиновник Белого дома, искавший активы членов семьи Асада в ходе работы по исполнению санкций США.

Семья Асадов начала захватывать активы при отце Башара Хафезе Асаде, который пришел к власти в 1970 году. Он, по словам университетского друга Башара Асада Аймана Абделя Нура, сделал своего зятя Мохаммеда Махлуфа главой монополии, занимавшейся импортом табака. Кроме того, Махлуф получал большие комиссионные в бурно развивавшемся строительном секторе. Когда Хафеза Асада на посту президента в 2000 году сменил его сын Башар, Мохаммед Махлуф, в свою очередь, передал бизнес-империю своему сыну Рами.

По словам парижского адвоката Уильяма Бурдона, который исследовал активы Асада, ожидалось, что семья Махлуфов будет зарабатывать деньги от имени президента и финансировать режим и его правящую семью, когда это необходимо. В итоге Рами Махлуф приобрел активы в банковском секторе, СМИ, магазинах беспошлинной торговли, авиакомпаниях и телекоммуникационной отрасли — на сумму около 10 миллиардов долларов, по оценке Госдепартамента США.

Новые возможности обогащения открыла для Асадов гражданская война в Сирии, начавшаяся в 2011 году. Младший брат президента Махер Асад командовал элитной 4-й бронетанковой дивизией армии, которая занималась контрабандой каптагона (психотропное вещество, которое также иногда называют «наркотиком джихада»), поставляя его в другие регионы Ближнего Востока.

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По данным исследовательской организации «Обсерватория политических и экономических сетей», которая, в частности, отслеживает торговлю каптагоном, доходы от наркотиков в течение многих лет помогали режиму Асада компенсировать жесткие экономические санкции Запада, принося в среднем около 2,4 миллиарда долларов в год в период с 2020 по 2022 годы.

WSJ отмечает, что в семье Башара Асада многие занимались бизнесом — в частности, его жена Асма, родившаяся в Великобритании и работавшая консультантом в американской инвестиционной компании JPMorgan. «Члены правящей семьи были экспертами как в области насилия, так и в области финансовых преступлений», — говорит лондонский адвокат Тоби Кэдман из Guernica 37 International Justice Chambers, расследовавший бизнес Асада.

Семья Реми Махлуфа активно вкладывала деньги за рубежом. По данным расследователей, в Дубае была куплена недвижимость на сумму около 3,9 миллиона долларов, в Вене — бутик-отели и франшиза, связанная с рестораном Buddha Bar, в России — апартаменты стоимостью около 40 миллионов долларов в Москва-Сити. О том, что семья Асада купила там не менее 19 апартаментов, еще в 2019 году писала газета Financial Times. Инвестициями занимался и Махер Асад — его активы, по словам бывшего сотрудника разведки одной из европейских стран, включают чайную плантацию в Аргентине.

В 2020 году Башар Асад публично отстранил Рами Махлуфа от управления активами. Его отправили под домашний арест, а управление бизнесом передали государству. Обстоятельства их ссоры остаются неясными, но WSJ пишет, что Асад начал ужесточать контроль над экономическими потоками. К тому же, отмечает издание, двое сыновей Рами Махлуфа вели шикарный образ жизни в Дубае, что, возможно, выглядело излишне вызывающе на фоне гражданской войны и обнищания населения в самой Сирии.

Однако охота за активами семьи Асадов, как отмечает WSJ, вероятно, будет долгой, если судить по многолетним попыткам вернуть богатства, спрятанные за границей Саддамом Хусейном и Муаммаром Каддафи. Найти и заморозить эти деньги будет непросто. И хотя небольшая часть богатств уже попала под ограничения (например, имущество на сумму 90 миллионов евро во Франции, которым владел дядя Башара Рифат Асад), сложнее всего, как отмечает адвокат Уильям Бурдон, будет вернуть деньги из Дубая и России.

Где сейчас находятся Рами Махлуф и Махер Асад, неизвестно. Башар Асад получил убежище в Москве — решение об этом, как говорил пресс-секретарь российского президента, принял лично Путин. В Кремле отказались комментировать вопрос о российских активах Асада.

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