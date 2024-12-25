Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Краснодарского края из-за разлива мазута

На территории Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации после крушения танкеров и разлива мазута в Керченском проливе, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«До настоящего времени действовала ЧС муниципального уровня, которую в первые дни крушения судов оперативно ввели власти Анапы и Темрюкского района. Но ситуация остается напряженной. Принял решение с сегодняшнего дня ввести краевой режим ЧС», — объяснил Кондратьев.

По его словам, выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района «затянулся и не прекращается». Изначально, по расчетам специалистов, основная масса мазута должна была осесть на дне Черного моря, что позволило бы собрать его в воде.

«Но погода диктует свои условия, воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются наверх. В итоге их выносит на наши пляжи», — добавил губернатор, поблагодарив жителей региона и волонтеров, которые помогают собрать мазут.

Два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. Один член экипажа погиб, остальных эвакуировали.

В результате аварии в воду попали более трех тысяч тонн мазута. Около 50 километров побережья Черного моря в Краснодарском крае оказалось загрязнено.

В Краснодарском крае и Крыму к ликвидации последствий разлива мазута привлечены 9,5 тысячи человек и 437 единиц техники. В Краснодарском крае, по данным на 24 декабря, спасатели и волонтеры собрали более 21 тысячи тонн загрязненного песка и грунта. В Крыму — собрано и вывезено 109 тонн.

Жители Анапы записали обращение к Владимиру Путину, в котором заявили, что для ликвидации последствий аварии не хватает «профессиональных ресурсов» и технических средств.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело о «непринятии мер к ликвидации последствий утечки нефтепродуктов» в акваторию Черного моря. В Кремле говорили, что пока не хотят вводить федеральный режим ЧС из-за катастрофы.